Фото ⟩ В Таллиннском порту обнаружили машину с тремя детьми в багажнике

В конце апреля пограничники Таллиннского кордона во время наблюдения за дорожным движением осматривали прибывающие из Финляндии автомобили. Чиновники, подъехав к Volvo, заметили в багажнике через тонированные стекла машины странное движение. Водителя попросили показать багажное отделение, и открывшееся зрелище не могло не возмутить, сообщила Пыхьяская префектура.

Трое маленьких детей, старшему из которых восемь, а младшему два года, играли в багажнике машины во время езды. Очевидно, что во время езды ни один ребенок не был защищен специальным снаряжением. "Не хочется даже думать о том, что могло произойти во время резкого торможения или в случае аварии", - сказали в Пыхьяской префектуре.