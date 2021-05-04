Вт, 4.05.2021
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Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

Фото ⟩ В Таллиннском порту обнаружили машину с тремя детьми в багажнике

Пограничники обнаружили троих детей в багажнике автомобиля в Таллиннском порту. ФОТО: Põhja prefektuur

В конце апреля в Таллиннском пассажирском порту пограничники при проверке прибывающих из Финляндии автомобилей обнаружили в багажнике машины троих детей, водитель машины был оштрафован и вынужден купить соответствующее защитное снаряжение, пишет Rus.Postimees.

В конце апреля пограничники Таллиннского кордона во время наблюдения за дорожным движением осматривали прибывающие из Финляндии автомобили. Чиновники, подъехав к Volvo, заметили в багажнике через тонированные стекла  машины странное движение. Водителя попросили показать багажное отделение, и открывшееся зрелище не могло не возмутить, сообщила Пыхьяская префектура.

Трое маленьких детей, старшему из которых восемь, а младшему два года, играли в багажнике машины во время езды. Очевидно, что во время езды ни один ребенок не был защищен специальным снаряжением. "Не хочется даже думать о том, что могло произойти во время резкого торможения или в случае аварии", - сказали в Пыхьяской префектуре.

Водителю оформили в рамках ускоренного производства наказание за нарушение Закона о дорожном движении.

Помимо штрафа в 200 евро, водитель также должен был облегчить кошелек, купив специальное снаряжение для защиты детей. После этого поездка продолжилась.

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