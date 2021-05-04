Вт, 4.05.2021
У нас нет иллюзий, что мы можем ожидать какого-то чуда и каких-то перемен, пока в Кремле тот режим, который есть, чьи цели не просто усиливать напряжение, но также усиливать напряжение и между нашими двумя странами и в ЕС, подвергать сомнению ценности ЕС, одновременно храня в ЕС свои активы, посылая на лечение своих тещ и на учебу своих детей, т. е. пользуясь всеми этими достижениями Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы
Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

В Индии говорят о катастрофической ситуации с коронавирусом. Власти Нью-Дели просят помощи у военных

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Беларуси доверенные лица Тихановской получили по 6 лет колонии.
  • В России реальные сроки получают за видео об акциях в поддержку Навального и просто за репост клипов.
  • В Индии говорят о катастрофической ситуации с коронавирусом.
  • Кыргызстан подсчитывает убытки после военного конфликта с Таджикистаном.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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