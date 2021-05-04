В Индии говорят о катастрофической ситуации с коронавирусом. Власти Нью-Дели просят помощи у военных

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.