Во вторник от Covid-19 привили около 9000 человек: как прошла вакцинация в праздничные дни?

Она сообщила, что с 1 по 3 мая было вакцинировано по крайне мере 9800 человек, из которых не менее 1411 получили вторую дозу вакцины. Из них не менее 5800 человек были вакцинированы 1 мая, 1527 человек - 2 мая и 2500 человек - 3 мая.

Стразда напомнила, что 1 мая вакцинация прошла в 12 центрах, 2 и 3 мая - в трех центрах, а во вторник, 4 мая, - в 13 центрах. "Учитывая, что вакцинация проводилась по предварительной записи, можно было заранее оценить интенсивность заполнения календарей, а также дополнительно призывать население подавать заявки", - сказала представитель проекта вакцинации.

Она отметила, что записи на вакцинацию были заполнены, но по наблюдениям вакцинаторов видно, что около 2-5% населения не приходят на вакцинацию.

"Вакцинация сегодня прошла очень спокойно, люди пришли в указанное время, за что мы благодарим жителей", сказала она, добавив, что с понедельника на сайте manavakcina.lv любой житель Латвии старше 18 лет может выбрать наиболее удобное место и время для вакцинации от Covid-19.

По ее словам, в центрах, где произошла техническая ошибка системы, также начали образовываться очереди. "Мы также будем продолжать напоминать, что на вакцинацию нужно приходить максимум за 10-15 минут", - сказала представитель проекта, добавив, что очереди были только в один из четырех майских праздничных дней.

Стразда также подчеркнула, что на этой неделе вакцинация в крупных центрах будет продолжена - до воскресенья ежедневно будут открыты от двух до 15 крупных центров вакцинации.

В ближайшие недели крупные центры продолжат работу, чтобы максимально обеспечить возможность открывать новые записи на вакцинацию на сайте manavakcina.lv. Как пояснила Стразда, это также позволит тем, кто звонит по номеру 8989, выбрать желаемое место и время вакцинации.

Сегодня, 5 мая, вакцинация будет продолжаться у семейных врачей и в медицинском учреждении, а также в 10 центрах вакцинации только по предварительной записи. Жителям, которые не записаны на вакцинацию, настоятельно рекомендуется не собираться у центров вакцинации.

Министр: теперь темп вакцинации зависит от желания людей

Массовая вакцинация от Covid-19 в Латвии началась, и теперь темп вакцинации будет зависеть исключительно от желания населения сделать прививку, заявил на Латвийском радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр подчеркнул, что обеспечение вакцинами и техническая сторона вакцинации в Латвии наконец-то налажены. По сравнению с другими выходными в минувшие майские праздники вакцинация прошла хорошо, и Павлютс надеется, что на этой неделе будет достигнуто новое рекордное количество привитых.

Он признал, что по уровню вакцинации Латвия отстает от остальной Европы на месяц и более, но выразил надежду, что ситуация выровняется в июне или июле.

С точки зрения министра, теперь именно поощрение людей к вакцинации будет главной задачей при ее организации. Это будет сделано как путем разъяснительной работы, так и через введение преимуществ для вакцинированного населения.

Говоря о Латгале, где население менее активно прививается, министр допустил, что причиной проблем могут быть отдельное информационное пространство и ограниченный доступ к медицинским услугам.