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В мире немного криптовалют, которые в этом году отмечают свой десятый день рождения, и одна из них – Litecoin (LTC). С учетом обилия криптовалют и различных токенов достойным проектам становится все сложнее выделиться. Несмотря на это, Litecoin смогла выдержать конкуренцию и уже годы занимает уверенные позиции на верхних строчках рейтинга криптовалют. Давайте познакомимся с одной из старейших криптовалют эпохи биткойна.

Litecoin как «цифровое серебро»

Если биткойн заслужил титул цифрового золота, то Litecoin называют цифровым серебром. Причина кроется в том, что Litecoin во многом похожа на биткойн и ее создатель Чарли Ли взял за основу именно исходный код биткойна.

Несмотря на сходства, Litecoin является самобытной сразу по нескольким причинам. Если в блокчейне биткойна новый блок добавляется каждые 10 минут, то в сети Litecoin это происходит в 4 раза быстрее, то есть каждые 2,5 минуты. Благодаря этому сделки с Litecoin совершаются быстрее, чем сделки с биткойном. Предельное количество Litecoin в 4 раза больше, чем у биткойна: 84 млн лайткойнов против 21 млн биткойнов. Подобно биткойну, Litecoin использует метод, основанный на доказательстве выполнения работы (англ. proof of work). Это значит, что новые блоки добавляются в блокчейн в процессе добычи. Litecoin применяет для добычи алгоритм под названием Scrypt и является крупнейшей криптовалютой, использующей этот алгоритм.

Litecoin как инвестиция

В данный момент рыночная капитализация Litecoin составляет 18 млрд долларов, что позволяет ей занимать 9-е место среди других криптовалют. В отличие от биткойна и эфириума, в текущем цикле роста рынка Litecoin не преодолела свою наивысшую цену 344 доллара и торгуется на уровне 275 долларов. В числе прочих одним из крупнейших инвесторов Litecoin является криптовалютный фонд Grayscale, портфель которого, по данным портала Bybt, включает 1,5 млн лайткойнов стоимостью 412 млн долларов. Речь идет о третьем по величине криптовалютном активе предприятия после биткойна и эфириума. Это означает, что фирме принадлежит более 2 % всех лайткойнов. Grayscale – один из немногих фондов в США, который предоставляет возможность покупки криптовалюты институциональным инвесторам. Компания предлагает на выбор более девяти криптовалютных фондов, и хотя ее коньком является фонд Bitcoin, фонд Litecoin также завоевывает новых сторонников.

Инвесторам из Эстонии удобнее всего приобретать Litecoin в приложении для торговли и инвестиций Change. Change – это понятное для новичков приложение, в котором, помимо Litecoin, можно покупать и продавать более 20 популярнейших криптовалют, а также другие типы активов, в том числе серебро.