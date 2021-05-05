Как распределить портфель инвестиций
Народная мудрость гласит: не кладите все яйца в одну корзину! Таким же подходом руководствуются инвесторы, желающие снизить риски и рассредоточить свои инвестиции. Давайте рассмотрим некоторые подобные приемы.
Распределяйте инвестиции
Метод разнообразия подразумевает распределение инвестиций таким образом, чтобы любой связанный с ними риск был ограничен. Это значит, что если одна инвестиция окажется неудачной, другие инвестиции компенсируют потери, вследствие чего уменьшаются возможные колебания в пределах всего портфеля. Инвестиции можно распределять как по различным классам активов (например, недвижимость, акции, криптовалюты, полезные ископаемые и др.), так и внутри одного класса активов. Например, разнообразить портфель акций можно путем выбора компаний, ведущих деятельность в разных секторах.
При выборе, однако, не стоит перебарщивать. Поддерживайте такое количество инвестиций, которым легко управлять. Не имеет смысла заводить 100 различных видов инвестиций, если у вас нет времени, чтобы отслеживать положение дел.
Как управлять своими инвестициями из одного места? Такое решение предлагает приложение для торговли и инвестирования Change. Это простое и понятное для начинающих приложение, с помощью которого можно инвестировать в популярные криптовалюты (Bitcoin, Ethereum и др.), а также в акции компаний, например Google, Facebook или Tesla. Для распределения портфеля акций разработчики Change недавно добавили индекс акций S&P500, который охватывает акции 500 крупнейших компаний из США, торгующихся на бирже. Помимо криптовалют и акций, в приложении Change можно инвестировать и в полезные ископаемые, например в золото и нефть.
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Инвестируйте по частям
Регулярно совершенствуйте свои инвестиции. Допустим, у вас есть для инвестиций 1000 евро. Вместо того, чтобы инвестировать всю сумму сразу, распределите ее на меньшие части, например по 100 евро. Такой подход поможет уравновесить вызываемые волатильностью подъемы и спады рынка, и в то же время вам не придется тратить энергию на координацию рынка. Выбрать наилучший момент для входа в инвестиции всегда непросто, именно поэтому такая стратегия очень полезна.
Установите временные рамки
До начала инвестирования необходимо определиться, на какой срок вы будете размещать деньги. Как правило, чем шире временные рамки, тем больший риск в инвестициях вы можете себе позволить. Установление персональной временной цели также поможет вам увидеть более полную картину в трудные периоды и удержаться от принятия эмоциональных решений.