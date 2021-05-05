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Народная мудрость гласит: не кладите все яйца в одну корзину! Таким же подходом руководствуются инвесторы, желающие снизить риски и рассредоточить свои инвестиции. Давайте рассмотрим некоторые подобные приемы.

Распределяйте инвестиции

Метод разнообразия подразумевает распределение инвестиций таким образом, чтобы любой связанный с ними риск был ограничен. Это значит, что если одна инвестиция окажется неудачной, другие инвестиции компенсируют потери, вследствие чего уменьшаются возможные колебания в пределах всего портфеля. Инвестиции можно распределять как по различным классам активов (например, недвижимость, акции, криптовалюты, полезные ископаемые и др.), так и внутри одного класса активов. Например, разнообразить портфель акций можно путем выбора компаний, ведущих деятельность в разных секторах.

При выборе, однако, не стоит перебарщивать. Поддерживайте такое количество инвестиций, которым легко управлять. Не имеет смысла заводить 100 различных видов инвестиций, если у вас нет времени, чтобы отслеживать положение дел.

Как управлять своими инвестициями из одного места? Такое решение предлагает приложение для торговли и инвестирования Change. Это простое и понятное для начинающих приложение, с помощью которого можно инвестировать в популярные криптовалюты (Bitcoin, Ethereum и др.), а также в акции компаний, например Google, Facebook или Tesla. Для распределения портфеля акций разработчики Change недавно добавили индекс акций S&P500, который охватывает акции 500 крупнейших компаний из США, торгующихся на бирже. Помимо криптовалют и акций, в приложении Change можно инвестировать и в полезные ископаемые, например в золото и нефть.

Скачайте приложение Change и начните инвестировать уже сегодня.

Инвестируйте по частям

Регулярно совершенствуйте свои инвестиции. Допустим, у вас есть для инвестиций 1000 евро. Вместо того, чтобы инвестировать всю сумму сразу, распределите ее на меньшие части, например по 100 евро. Такой подход поможет уравновесить вызываемые волатильностью подъемы и спады рынка, и в то же время вам не придется тратить энергию на координацию рынка. Выбрать наилучший момент для входа в инвестиции всегда непросто, именно поэтому такая стратегия очень полезна.

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