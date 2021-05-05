За прошедшие сутки в Литве выявлено 1235 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек

За минувшие сутки сделано 15 910 молекулярных тестов (ПЦР) и 9222 антигенных теста на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 575,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 252 699 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3993 человека. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 8052 смерти.
За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 4881 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 430 тестов (8,8%), скончались шесть заразившихся коронавирусом.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 363,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8%.
В больницах Эстонии находится 301 пациент с коронавирусом - 7% заболевших. Средний возраст госпитализированных - 68 лет.
Привиты от коронавируса в Эстонии 346 940 человек, в том числе 132 534 получили обе дозы вакцины.