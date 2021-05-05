Флойд Мейвезер назвал лучшего боксёра, с которым он когда-либо дрался

"Лучший боксёр, с которым я когда-либо дрался, - Мэнни Пакьяо. Всё объясняется тем, как он передвигается по рингу. Он чертовски крутой боец. Я понимаю, почему он выиграл так много боёв, и понимаю, почему он на пути к попаданию в Зал славы", - заявил Мейвезер.

Пакьяо и Мейвезер встречались в мае 2015 года. Тогда американец победил единогласным решением судей.

За время своей карьеры Флойд Мейвезер одержал 50 побед в 50 боях в профессиональном боксе. В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Филиппинец - единственный в истории боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.