Женщина родила 9 детей за раз. Врачи говорили, что она вынашивает лишь 7

В марте по указанию властей Мали беременная, которая нуждалась в специализированной помощи, была доставлена в одну из больниц Марокко. Ожидалось рождение семерых малышей. Медики были обеспокоены здоровьем женщины, а также шансами на выживание ее детей.

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL SUR L’ACCOUCHEMENT DE MADAME HALIMA CISSE La ministre... Опубликовано Ministère de la Santé et du Développement Social Вторник, 4 мая 2021 г.

Роды при помощи кесарева сечения состоялись 4 мая. Согласно словам министра здравоохранения Мали Фанты Сиби, Халима и ее дети в порядке и уже через несколько недель отправятся домой. Сиби также поздравила врачей Мали и Марокко, которые принимали участие в ведении беременности Сиссе. Она добавила, что "профессионализм медиков стал залогом счастливого исхода этой беременности".