Выявлены наиболее важные условия для возобновления путешествий

Наиболее частыми причинами для планирования путешествия являются отдых или посещение семьи, а около 40% населения указали, что не планируют путешествовать в этом году.

Большинство жителей Латвии (28%) и Литвы (33%) были бы готовы отправиться в путешествие, если бы им не пришлось соблюдать требование самоизоляции после возвращения (19% - в Эстонии).

В Эстонии наиболее важным аспектом было бы улучшение эпидемиологической ситуации в регионе назначения (23%), но это также значимо в Латвии (25%) и Литве (21%). Двумя другими важными факторами для возобновления поездок являются решение правительства отменить ограничения на поездки (30% респондентов в Литве, 23% - в Латвии и 21% - в Эстонии) и вакцинация против Covid-19 (27% - в Литве; 18% как в Латвии, так и в Эстонии).

Самой распространенной целью путешествий во всех странах Балтии является отдых и развлечения (79% респондентов в Эстонии, 76% - в Литве и 73% - в Латвии). Вторая по важности цель - посетить членов семьи и друзей, проживающих за границей (33% респондентов в Латвии; 30% - в Эстонии; 28% - в Литве). Третья цель поездок, которую назвали 11% людей в Литве и 13% в Латвии и Эстонии, - это поездки, связанные с работой.

Стоит подумать о дополнительных средствах защиты

Отвечая на вопрос о соблюдении мер безопасности, большинство людей отметили, что будут соблюдать ограничения, установленные в соответствующей стране (более 70% во всех странах). Около 45% людей в странах Балтии отправились бы в регион с низким уровнем заболеваемости, а более половины респондентов были бы готовы носить маску и соблюдать дистанцию во время путешествия.

Опрос населения показывает, что одной из мер безопасности является страхование путешествий, которым люди хотели бы воспользоваться при поездках за границу - это отметили 42% респондентов в Эстонии, 33% - в Латвии и 22% - в Литве.