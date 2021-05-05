9 мая доступ к памятнику в Пардаугаве не будет закрыт: посетители смогут возложить цветы

Самоуправление поясняет, что доступ к памятнику будет частично ограничен, но он не будет закрыт, то есть посетители смогут войти на территорию и возложить цветы.

Во избежание скопления людей передвижение жителей по территории памятника будет контролироваться Государственной полицией и Рижской муниципальной полицией. Для частичного разграничения территории вокруг памятника будут использоваться барьеры, цель которых - более эффективно контролировать поток людей.

Меры безопасности будут обеспечиваться в соответствии с планом, разработанным Государственной полицией.

В связи с эпидемиологической ситуацией в парке Победы в этом году не будут проводиться такие мероприятия, как концерты, торговля и т. д. По призыву самоуправления организаторы также отозвали пикеты, запланированные на 9 мая возле памятника.

Самоуправление призывает людей быть ответственными, не толпиться, соблюдать установленные требования, не находиться подолгу в парке Победы, прислушиваться к указаниям полиции, не подвергать опасности себя и окружающих.

Ситуация была разъяснена фракциям Рижской думы.

Русский союз Латвии (РСЛ) после встречи лидера своей фракции Мирослава Митрофанова с мэром Риги Мартиньшем Стакисом опубликовал в своем аккаунте в Facebook информацию о том, что 9 мая все желающие могут возложить цветы к памятнику освобождения Риги.

РСЛ сообщает, что к памятнику можно будет подойти по центральной аллее.

Представители партии призывают людей не задерживаться у памятника, чтобы дать возможность всем возложить цветы.

Уже сообщалось, что в этом году мероприятия, организуемые в честь 9 мая в Пардаугаве, не состоятся, сообщили в Управлении коммуникации Рижской думы.

Элина Траутмане, и. о. исполнительного директора города Риги, вместе с органами надзора за безопасностью и другими ответственными муниципальными чиновниками определились сегодня с ходом публичных мероприятий.

В связи с эпидемиологической безопасностью в этом году у памятника не будут организовываться мероприятия, поэтому самоуправление призывает людей нести ответственность, не собираться, соблюдать установленные требования и не подвергать опасности себя и других.