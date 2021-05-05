Автомобиль за оперативную оплату от 50 eur/мес.

Carbuzz.lv предлагает своим клиентам более 100 хороших, проверенных и недорогих автомобилей из Европы. Перед тем, как выставить тщательно отобранные машины на продажу, команда Carbuzz.lv проводит диагностику каждого автомобиля и подготавливает его к дальнейшему использованию.
Учитывая то, что автомобили уже были в эксплуатации, и после передачи машины покупателю возможны непредвиденные неисправности, Carbuzz.lv берет на себя за это ответственность. Мы предлагаем нашим клиентам возможность в течение 14 дней обменять машину на другую или вернуть автомобиль. Оплачивайте ежемесячный платеж, пользуйтесь автомобилем ответственно и после окончания минимального срока действия договора обменяйте автомобиль на другой, расторгните договор или продолжайте вносить ежемесячный платеж и пользоваться автомобилем.
Carbuzz.lv предлагает своим клиентам получить автомобиль за оперативную оплату.
Что такое оперативный платеж?
• Ежемесячный платеж за пользование автомобилем.
• Первый взнос не требуется.
• Расходы на CSDD и полис OCTA на первые месяцы включены в ежемесячный платеж.
• Оплачивайте ежемесячный платеж, пользуйтесь автомобилем ответственно и, по истечении минимального срока действия договора, поменяйте автомобиль на другой, расторгните договор или продолжайте вносить ежемесячный платеж и пользоваться автомобилем.
Почему выгодно выбрать оперативную оплату?
• Оформление договора в течение часа в Carbuzz.lv.
• Нет необходимости брать на себя долгосрочные обязательства на несколько лет.
• Никаких дополнительных затрат. Первый платеж через месяц.
Договор об оперативной оплате может заключить клиент:
• С низким уровнем дохода
• С отрицательной кредитной историей
• Работающие за границей
• С 20 лет
Хотите получить машину за оперативную оплату?
• Зайдите на сайт carbuzz.lv
• Выберите машину
• Заполните заявку
• Пользуйтесь автомобилем уже завтра
Более подробную информацию можно найти на нашем сайте Carbuzz.lv или посетить нас в Риге, на улице Коюсалас 8 (рядом с т/ц Mols).