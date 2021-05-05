Автомобиль за оперативную оплату от 50 eur/мес.

Учитывая то, что автомобили уже были в эксплуатации, и после передачи машины покупателю возможны непредвиденные неисправности, Carbuzz.lv берет на себя за это ответственность. Мы предлагаем нашим клиентам возможность в течение 14 дней обменять машину на другую или вернуть автомобиль. Оплачивайте ежемесячный платеж, пользуйтесь автомобилем ответственно и после окончания минимального срока действия договора обменяйте автомобиль на другой, расторгните договор или продолжайте вносить ежемесячный платеж и пользоваться автомобилем.

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Carbuzz.lv предлагает своим клиентам получить автомобиль за оперативную оплату.

Что такое оперативный платеж?

• Ежемесячный платеж за пользование автомобилем.

• Первый взнос не требуется.

• Расходы на CSDD и полис OCTA на первые месяцы включены в ежемесячный платеж.

• Оплачивайте ежемесячный платеж, пользуйтесь автомобилем ответственно и, по истечении минимального срока действия договора, поменяйте автомобиль на другой, расторгните договор или продолжайте вносить ежемесячный платеж и пользоваться автомобилем.

Почему выгодно выбрать оперативную оплату?

• Оформление договора в течение часа в Carbuzz.lv.

• Нет необходимости брать на себя долгосрочные обязательства на несколько лет.

• Никаких дополнительных затрат. Первый платеж через месяц.

Договор об оперативной оплате может заключить клиент:

• С низким уровнем дохода

• С отрицательной кредитной историей

• Работающие за границей

• С 20 лет

ФОТО: Publicitātes foto

Хотите получить машину за оперативную оплату?

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• Выберите машину

• Заполните заявку

• Пользуйтесь автомобилем уже завтра