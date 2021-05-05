Французская теннисистка заработала 2 евро за участие на турнире в Праге

Цакаревич, которая занимает 410-е место в мировом рейтинге WTA, не смогла преодолеть первый раунд квалификации. Общая сумма призовых французской теннисистки составила 45 евро, из которых пришлось оплатить 36 евро стартового взноса и 6,75 налога. В итоге Цакаревич заработала 2,25 евро.

"Просто хочу поблагодарить ITF. Хотелось бы, чтобы это была шутка... Вот что получаешь, когда проигрываешь 291-й ракетке мира 8:10 в третьем сете. Мне даже не дали 25 центов. Спасибо ITF за бесплатный кофе", - написала француженка.