Со следующей недели очное обучение разрешено проводить в школах 31 самоуправления

Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 31 наиболее эпидемиологически безопасном самоуправлении смогут заниматься очно, и это на два самоуправления больше, чем неделей ранее, свидетельствуют обновленные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.