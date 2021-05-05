LTRK назвала причины, чтобы отложить введение системы минимальных социальных взносов с 1 июля

LTRK концептуально поддерживает введение системы минимального социального взноса, однако считает, что во время кризиса Covid-19 это не обоснованно и введение необходимо отложить до момента, когда перспективам дальнейшего развития народного хозяйства не будет угрожать ограничительная политика Covid-19 и экономика полностью восстановится после затянувшихся более чем на год экономических ограничений.

Кроме того, еще в процессе разработки госбюджета 2021 года LTRK указывала, что такую реформу необходимо реализовывать вне пакета законопроектов госбюджета, чтобы обеспечить должные дискуссии по поводу разработанных политиками предложений и ввести полноценно функционирующую, юридически корректную модель системы минимального VSAOI.

Глава Торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш указывает: "Если ввести модель VSAOI с 1 июля, предприятия не смогут прогнозировать, счета какого размера будут выставлены раз в четверть, в результате чего непрозрачность налоговой системы лишь увеличится. Появление такой непрогнозируемости - это последнее, чего в таких условиях ждут предприниматели".

Если ввести модель системы минимального VSAOI с 1 июля этого года, по мнению LTRK, народное хозяйство столкнется с несколькими вызовами:

Увеличится уровень безработицы - система минимального VSAOI затронет 269 тысяч трудоустроенных, за которых нельзя будет точно подсчитать дополнительное налоговое бремя, в результате чего работодатели будут стимулировать занятых на неполную ставку работников прекращать трудовые отношения, а представители хозяйственной деятельности, возможно, прекратят свою деятельность. Ожидается рост теневой экономики - после вступления в силу минимальной системы VSAOI ожидается рост удельного веса теневой экономики, что будет способствовать росту зарплат в конвертах. В связи с этим Латвия еще больше отстанет от Литвы и Эстонии по показателям теневой экономики, что, в свою очередь, снизит привлекательность государства в глазах инвесторов. Еще больше вырастет недовольство предпринимателей и жителей реализуемой государством налоговой политикой и работой правительства в целом - часто в качестве главной проблемы налоговой политики упоминается ее отсутствие. Если позволить вступить в силу системе минимального VSAOI, после чего у работодателей не будет возможности убедиться, какой объем выплат нужно будет осуществлять раз в четверть, отношение работодателей и самозанятых жителей к обязанности уплаты налогов станет значительно хуже. Торможение экономического роста в целом - все ранее упомянутые факторы приведут к условиям, когда значительно ухудшатся возможности Латвии осуществить удачный экономический рывок после преодоления кризиса Covid-19. В результате этого Латвия не только пострадает от стагнации внутреннего рынка, на и значительно ухудшит выходные позиции экономического развития после кризиса Covid-19 на международном уровне.