Справка RUS TVNET ⟩ Коллективная вакцинация работников: ответы на наиболее часто задаваемые вопросы

Обсуждая вопросы вакцинации рабочих коллективов с несколькими десятками организаций, которые представляют интересы предприятий, Министерство здравоохранения обобщило наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них.

Где я как представитель предприятия могу найти список учреждений, осуществляющих вакцинацию?

Список учреждений, осуществляющих вакцинацию, находится на домашней странице Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Означает ли это, что предприятия могут пригласить любое лицо, осуществляющее вакцинацию, к себе на предприятие?

Если предприятие выбирает выездную вакцинацию непосредственно в помещениях предприятия, то осуществляющее вакцинацию лицо можно выбрать из опубликованного на сайте НСЗ списка учреждений, осуществляющих вакцинацию. В этом списке для конкретной территории/города указано конкретное осуществляющее вакцинацию учреждение.

Каким должно быть количество работников для проведения выездной вакцинации в помещениях предприятия?

Для обеспечения выездной вакцинации предприятие должно обеспечить список не менее чем с 25 лицами. Если предприятие выбирает вакцинацию коллектива в медицинском учреждении, то минимальное количество не установлено.

Если предприятие организует вакцинирование коллектива в своих помещениях или коллективно отправляется в учреждение вакцинироваться, могут ли быть включены также члены семьи работников в процесс коллективной вакцинации работников?

Да, такая возможность есть, если в ходе переговоров с учреждением, осуществляющим вакцинацию, достигнуто соглашение о конкретном количестве лиц. В первую очередь, членам семьи предлагается подать заявку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989.

Может ли предприятие выбрать для своих работников вид вакцины?

Вакцинация проводится теми вакцинами, которые доступны в кабинетах вакцинации на конкретный момент вакцинации. В настоящее время вакцинация первыми дозами проводится вакцинами от производителей Pfizer и Moderna.

Что происходит, если во время выездной вакцинации все заявленные на вакцинацию работники не явились?

Руководитель предприятия или лицо, ответственное за процесс вакцинации коллектива, договариваются с осуществляющим вакцинацию учреждением о количестве работников, которые будут вакцинированы в рамках конкретной выездной вакцинации. Если количество работников меняется, ответственное лицо предприятия должно информировать лицо, осуществляющее вакцинацию, об изменениях перед проведением выездной вакцинации.

Если вакцинация проводится в помещениях предприятия, у лиц, осуществляющих вакцинацию, будет ли доступно оборудование для оказания помощи, если работнику станет плохо?

Осуществляющее вакцинацию лицо обеспечивает полный спектр необходимых для вакцинации услуг, в том числе присутствие медика в месте проведения вакцинации.

Как планируется получение второй дозы вакцины? Это будет обеспечивать то же самое осуществляющее вакцинацию лицо или нужно искать заново?

Вторую дозу вакцины обеспечивает тот же исполнитель услуги вакцинации. Осуществляющее вакцинацию лицо проинформирует всех работников предприятия о второй дате вакцинации.

Какие расходы несет предприятие, если вакцинация осуществляется в помещениях предприятия?

Процесс вакцинации бесплатный, не взимается плата ни за вакцины, ни за обеспечение выездной вакцинации, единственные расходы могут возникнуть в процессе обустройства помещений. Необходимость подготовки помещений нужно обсудить с осуществляющим вакцинацию лицом.

Что предприятие должно обеспечить, если вакцинация происходит в помещениях предприятия?

Требования, предъявляемые к помещению вакцинации выезда, следующие:

Помещение должно быть с возможностью проветривания, желательно с встроенной раковиной в помещении. Полы должны легко дезинфицироваться;

Помещения для ожидания/помещение с зонированием, где будут размещаться лица до и после для наблюдения за вакцинацией;

Два стола – один для оборудования для вакцинации, второй – для компьютерной техники и документов;

Три стула в помещении вакцинации;

Три стула за пределами помещения вакцинации для наблюдения за пациентами;

За пределами помещения вакцинации должна быть обеспечена возможность выполнения эпидемиологических требований;

Две урны для мусора;

Желателен холодильник с термометром;

Электроснабжение (220В);

Технический персонал, который организует поток вакцинируемых лиц, в т.ч. прибытие, предотвращение скопления;

Распечатанные списки вакцинируемых лиц;

Следует ли заключить договор с учреждением, осуществляющим вакцинацию?