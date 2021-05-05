Лукашенко заявил, что "мерзавцы европейцы и американцы" не помогли Беларуси с Covid. Это не так

Буквально в апреле 2021-го в Беларусь привезли груз от ВОЗ на сумму 850 тысяч долларов, закупленный за счет ЕС. А в сентябре и ноябре 2020 cтрановой офис ВОЗ при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) передал Беларуси 250 кислородных концентраторов на сумму $211 тысяч и тест-системы и пульсоксиметры на $257 тысяч.

Если суммировать помощь ЕС и США в рамках поддержки Беларуси во время пандемии, то речь идет почти о 6 млн долларов, уточняют Naviny.by.

Помощь США

17 сентября 2020 cтрановой офис ВОЗ при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) передал системе здравоохранения Беларуси 250 кислородных концентраторов на общую сумму 211 тысяч долларов.

Оборудование поставлено в рамках проекта "Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией Covid-19", финансируемого USAID.

В рамках этого же проекта в ноябре 2020-го страновой офис ВОЗ передал Беларуси тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции и пульсоксиметры на общую сумму 257 тысяч долларов.

В декабре 2020 года от USAID Национальный аэропорт "Минск" получил тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты от Covid-19, а также дезинфицирующие средства на сумму 47 тысяч долларов.

Помощь Евросоюза

Что касается помощи ЕС, миллионы евро нескончаемой рекой текут в экономику Беларуси в течение многих лет в рамках различных проектов.

В апреле 2020 года, когда набрала силу первая волна ковида, и в нашей стране, как и по всему миру, не хватало средств индивидуальной защиты, в Научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" начали изготавливать защитные экраны и комплектующие для систем подачи кислорода. Часть работ производилась в лаборатории быстрого прототипирования FABLAB, созданной в рамках проекта "Создание сетевой инфраструктуры для поддержки инновационного предпринимательства молодежи на платформах производственных лабораторий" программы ЕС Erasmus+.

В июле 2020 года ЕС и ВОЗ доставили средства индивидуальной защиты для медицинских работников Минской области в рамках двухлетней программы помощи белорусскому здравоохранению со стороны Европейского союза.

В апреле 2021-го в Беларусь привезли груз Всемирной организации здравоохранения на сумму 850 тысяч долларов, закупленный за счет ЕС: 5482 кислородные маски с резервуаром, предназначенные для респираторной поддержки при коронавирусной пневмонии у кислородозависимых пациентов, и 160 аппаратов для высокопоточной назальной оксигенотерапии у тяжелых пациентов с Covid-19, нуждающихся в неинвазивной респираторной поддержке.

Также помощь включает 20 тысяч экспресс-тестов для диагностики Covid-19. Их планируется распространить в районных больницах, которые столкнулись с проблемой диагностики Covid-19 у пациентов из-за длительного периода подтверждения теста или большого расстояния до региональной ПЦР-лаборатории.

Помощь нашей стране также идет в рамках крупной инициативы "Солидарность во имя здоровья", которая финансируется Европейским союзом и реализуется ВОЗ. Для Беларуси сумма помощи составляет 5,3 млн долларов. Инициатива подразумевает техническую поддержку белорусского здравоохранения и обучение специалистов.