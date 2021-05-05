Подробнее о зарегистрированных за прошедшие сутки случаях Covid-19: в лидерах Рига и Елгава

В столице за сутки было зарегистрировано 138 новых случаев, и всего за 14 дней в столице заразились 2590 человек.

В свою очередь в Елгаве зарегистрировано 28 новых случаев, а число заболевших за две недели снизилось до 337 человек.

В Даугавпилсе, Огрском и Резекненском краях констатировано по 11 новых зараженных, в Алуксненском и Тукумском краях - по восемь, в Баусском, Лудзенском, Марупском, Олайнском и Саласпилсском краях - по семь. В ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число зараженных.

За последние две недели больше всего человек заразились в Риге - 2590, в Елгаве - 337, в Даугавпилсе - 231, в Лиепае - 191, в Тукумском крае - 188, в Огрском крае - 163, в Юрмале - 162, в Резекне - 145 жителей. В то же время в Акнистском, Наукшенском, Неретском, Руцавском и Вайньодском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии составляет 406,4 случая.

В 51 самоуправлении этот показатель выше, в том числе в 20 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 79 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 67 - в возрасте от 50 до 59 лет, 56 - в возрасте от 50 до 59 лет, а в других возрастных группах заболевших было меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли семь человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2166 больных Covid-19.

В понедельник сделано 3883 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 120 736 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 49 пациентов с Covid-19, выписано 15 человек, а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось с 666 до 689, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 состояние 602 человек характеризуется как среднетяжелое, 87 - как тяжелое, что составляет 12,6% всех госпитализированных.