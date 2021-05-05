Ср, 5.05.2021
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Эгил Левитс

Возможный запрет на торговлю алкоголем на уличных террасах: представители сферы удивлены

ФОТО: Schutterstock.com

Представители сферы предприятий общественного питания и баров выражают непонимание в связи с идеей запретить торговать алкоголем, когда начнут работать уличные террасы, заявили агентству LETA опрошенные представители сферы.

Президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис выразил непонимание, почему такая идея вообще возникла, отметив, что жители в любом случае найдут способ, как употреблять алкоголь - они будут делать это до посещения террасы или употреблять напитки, принесенные с собой.

"Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить", - сказал Йензис, отметив, что в Латвии часть ограничений была введена, основываясь не на исследованиях, а на ощущениях.

То, что идея запрета на торговлю алкоголем на террасах не совсем понятна, становится ясно и из слов члена правления Латвийской ассоциации баров и совладельца Cuba Cafe Арниса Бикшуса.

По его словам, сейчас ведется активная подготовка, чтобы в пятницу, 7 мая, Cuba Cafe смогло возобновить очную работу на уличной террасе. По имеющейся в распоряжении Бикшуса информации, уличные террасы готовы открыть многие другие бары. В то же время он не отрицает, что многим придется тщательно продумать, смогут ли они соблюсти необходимые эпидемиологические требования, чтобы можно было работать, и будет ли это выгодно.

Бикшус выразил надежду, что решение о запрете на торговлю на уличных террасах не будет принято, однако, если это произойдет, Cuba Cafe возобновит работу 7 мая в любом случае. "Если потребуется, будем давать [алкоголь] навынос. Так уже делали зимой, когда предлагали глинтвейн", - сказал Бикшус.

В свою очередь совдаделец ресторана 36.līnija Лаурис Алексеев агентству LETA признал, что в случае, если будет принято решение о запрете на торговлю алкоголем, уличная терраса ресторана, возможно, 7 мая открыта не будет. "Я не знаю, будет ли это выгодно. Мы не быстрая забегаловка или ночной клуб, где алкоголь, может быть, потребляют больше. У нас посетители хотят к еде насладиться бокалом вина или пива, и это никому не повредит", - сказал Алексеев.

Он считает, что такое решение повлияло бы не только на рестораны, но и, например, на поставщиков алкоголя.

В то же время сейчас уличная терраса 36.līnija готовится возобновить работу 7 мая, однако считается с тем, что еще вечером 6 мая из-за решения правительства открытие террасы, возможно, придется все-таки отложить.

В свою очередь член Латвийской ассоциации барменов, специалист сферы HoReCa Андрис Рейзенбергс отметил агентству LETA, что в случае, если будет принято решение о запрете на торговлю алкоголем, это станет еще одним доказательством того, что принимающие решения живут "в совершенно оторванной от предприятий сферы реальности".

Он отмечает, что в заведениях общепита "среда стерильна, насколько это возможно", и указывает, что предприятия сферы ведут себя ответственно и готовы соблюдать все необходимые требования эпидемиологической безопасности, чтобы можно было открыть уличные террасы.

"Это вопрос выживания для многих предприятий!" - сказал Рейзенбергс.

Он также согласен с мнением, что, если запрет на торговлю все-таки введут, жители в любом случае найдут способ, как употреблять алкоголь.

"Как такие вещи проконтролировать? Запретить можно много чего, но проблемы начинаются, когда это нужно контролировать", -

сказал Рейзенбергс.

Напомним, 29 апреля представители правящей коалиции в Сейме проигнорировали решение правительства две недели не пересматривать ограничения Covid-19 и разрешили работать уличным террасам кафе и ресторанов с 7 мая.

Парламент при принятии решения согласился наделить правительство правом установить требования эпидемиологической безопасности для работы на улице, в том числе в зависимости от эпидемиологической ситуации на определенное время приостановить оказание этих услуг.

Связанные с открытием уличных террас изменения правительство может рассмотреть в четверг, в свою очередь разрешить или запретить торговлю алкоголем на террасах будет политическим решением, признал госсекретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис.

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