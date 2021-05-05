Возможный запрет на торговлю алкоголем на уличных террасах: представители сферы удивлены

Президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис выразил непонимание, почему такая идея вообще возникла, отметив, что жители в любом случае найдут способ, как употреблять алкоголь - они будут делать это до посещения террасы или употреблять напитки, принесенные с собой.

"Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить", - сказал Йензис, отметив, что в Латвии часть ограничений была введена, основываясь не на исследованиях, а на ощущениях. 2

То, что идея запрета на торговлю алкоголем на террасах не совсем понятна, становится ясно и из слов члена правления Латвийской ассоциации баров и совладельца Cuba Cafe Арниса Бикшуса.

По его словам, сейчас ведется активная подготовка, чтобы в пятницу, 7 мая, Cuba Cafe смогло возобновить очную работу на уличной террасе. По имеющейся в распоряжении Бикшуса информации, уличные террасы готовы открыть многие другие бары. В то же время он не отрицает, что многим придется тщательно продумать, смогут ли они соблюсти необходимые эпидемиологические требования, чтобы можно было работать, и будет ли это выгодно.

Бикшус выразил надежду, что решение о запрете на торговлю на уличных террасах не будет принято, однако, если это произойдет, Cuba Cafe возобновит работу 7 мая в любом случае. "Если потребуется, будем давать [алкоголь] навынос. Так уже делали зимой, когда предлагали глинтвейн", - сказал Бикшус.

В свою очередь совдаделец ресторана 36.līnija Лаурис Алексеев агентству LETA признал, что в случае, если будет принято решение о запрете на торговлю алкоголем, уличная терраса ресторана, возможно, 7 мая открыта не будет. "Я не знаю, будет ли это выгодно. Мы не быстрая забегаловка или ночной клуб, где алкоголь, может быть, потребляют больше. У нас посетители хотят к еде насладиться бокалом вина или пива, и это никому не повредит", - сказал Алексеев.

Он считает, что такое решение повлияло бы не только на рестораны, но и, например, на поставщиков алкоголя. 2

В то же время сейчас уличная терраса 36.līnija готовится возобновить работу 7 мая, однако считается с тем, что еще вечером 6 мая из-за решения правительства открытие террасы, возможно, придется все-таки отложить.

В свою очередь член Латвийской ассоциации барменов, специалист сферы HoReCa Андрис Рейзенбергс отметил агентству LETA, что в случае, если будет принято решение о запрете на торговлю алкоголем, это станет еще одним доказательством того, что принимающие решения живут "в совершенно оторванной от предприятий сферы реальности".

Он отмечает, что в заведениях общепита "среда стерильна, насколько это возможно", и указывает, что предприятия сферы ведут себя ответственно и готовы соблюдать все необходимые требования эпидемиологической безопасности, чтобы можно было открыть уличные террасы.

"Это вопрос выживания для многих предприятий!" - сказал Рейзенбергс.

Он также согласен с мнением, что, если запрет на торговлю все-таки введут, жители в любом случае найдут способ, как употреблять алкоголь.

"Как такие вещи проконтролировать? Запретить можно много чего, но проблемы начинаются, когда это нужно контролировать", - 2

сказал Рейзенбергс.

Напомним, 29 апреля представители правящей коалиции в Сейме проигнорировали решение правительства две недели не пересматривать ограничения Covid-19 и разрешили работать уличным террасам кафе и ресторанов с 7 мая.

Парламент при принятии решения согласился наделить правительство правом установить требования эпидемиологической безопасности для работы на улице, в том числе в зависимости от эпидемиологической ситуации на определенное время приостановить оказание этих услуг.