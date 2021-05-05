Объявлен конкурс на закупку стройматериалов для Rail Baltica на сумму 46 млн евро

Закупка разделена на четыре части и предусматривает поставку оптоволоконных кабельных каналов, кабельных труб, коммуникационных колодцев и бетонных наземных кабельных каналов для строительства главной железнодорожной линии Rail Baltica в Эстонии, Латвии и Литве.

RB Rail планирует купить защитные трубы для волоконно-оптических кабелей за 11,775 млн евро, кабельные трубы за 8,745 млн евро, канализационные колодцы за 8,569 млн евро и бетонные кабельные каналы за 16,91 млн евро.

Директор по управлению программами и член правления RB Rail Марк Стивен Лоудер сказал агентству LETA, что одним из основных преимуществ проекта такого масштаба, как Rail Baltica, является экономия на объемах - например, консолидированная покупка материалов для всей длины главной железнодорожной линии протяженностью 870 километров.

"Мы действительно рады объявить о первой из многих подобных закупок. Мы надеемся, что наши потенциальные партнеры и поставщики оценят эту возможность и представят сильные и конкурентоспособные предложения", - сказал Лоудер.

Претенденты могут подавать заявки на закупку до 31 мая текущего года.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границ Польши и Литвы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.