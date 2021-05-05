Ср, 5.05.2021
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Объявлен конкурс на закупку стройматериалов для Rail Baltica на сумму 46 млн евро

Иллюстративное фото ФОТО: Rail Baltica publicitātes

Совместное предприятие стран Балтии RB Rail объявило о первой консолидированной закупке строительных материалов для строительства главной линии железнодорожной магистрали Rail Baltica на общую ориентировочную сумму 46 млн евро, свидетельствует информация на сайте RB Rail.

Закупка разделена на четыре части и предусматривает поставку оптоволоконных кабельных каналов, кабельных труб, коммуникационных колодцев и бетонных наземных кабельных каналов для строительства главной железнодорожной линии Rail Baltica в Эстонии, Латвии и Литве.

RB Rail планирует купить защитные трубы для волоконно-оптических кабелей за 11,775 млн евро, кабельные трубы за 8,745 млн евро, канализационные колодцы за 8,569 млн евро и бетонные кабельные каналы за 16,91 млн евро.

Директор по управлению программами и член правления RB Rail Марк Стивен Лоудер сказал агентству LETA, что одним из основных преимуществ проекта такого масштаба, как Rail Baltica, является экономия на объемах - например, консолидированная покупка материалов для всей длины главной железнодорожной линии протяженностью 870 километров.

"Мы действительно рады объявить о первой из многих подобных закупок. Мы надеемся, что наши потенциальные партнеры и поставщики оценят эту возможность и представят сильные и конкурентоспособные предложения", - сказал Лоудер.

Претенденты могут подавать заявки на закупку до 31 мая текущего года.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границ Польши и Литвы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Ожидается, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 млрд евро, включая ветку между Каунасом и Вильнюсом. Часть затрат будет покрыта за счет средств Европейского союза. Планируется, что движение поездов по Rail Baltica начнется в 2026 году.

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