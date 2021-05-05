Главное за 5 мая ⟩ Алкоголь на уличных террасах, "самый дорогой развод" и доступ к памятнику 9 мая
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Министерство экономики может поднять вопрос о запрете на продажу алкогольных напитков на террасах, так как Министерство здравоохранения указало на риски, связанные с употреблением алкоголя на террасах. Этот вопрос предстоит решить политикам, однако представители сферы предприятий общественного питания и баров выражают непонимание в связи с такой идеей. "Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить", - сказал президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.
Дело погибшего в Тукумсе работника NMPD расследуется как доведение до самоубийства, однако доказательства по-прежнему не дают оснований считать, что произошло преступление на почве гомофобии. Принимая во внимания полученную в ходе следствия информацию, уголовный процесс в данный момент квалифицируется по первой части 124-го пункта Уголовного закона - о доведении лица до самоубийства или его попытки путем жестокого обращения с жертвой или систематического унижения его или ее личного достоинства, если это лицо не находилось в материальной или иной зависимости от преступника.
"Матушке Латвии все дети дороги": а что на деле? Вышел новый выпуск передачи "Кто вам платит?". Тема разговора этого выпуска - нетерпимость. Латвия на распутье - с одной стороны, Конституционный суд принял знаковое решение о том, что государство обязано защищать и поддерживать в том числе семьи однополых партнеров, пояснив, что "матушке Латвии все дети дороги". С другой стороны - Сейм дал ход инициативе Национального объединения определить брак исключительно как "союз между мужчиной и женщиной". Все подробности - в выпуске передачи.
9 мая доступ к памятнику в Пардаугаве не будет закрыт. В Рижской думе пояснили, что доступ к памятнику будет частично ограничен, но он не будет закрыт, то есть посетители смогут войти на территорию и возложить цветы. Во избежание скопления людей передвижение жителей по территории памятника будет контролироваться Государственной полицией и Рижской муниципальной полицией.
На Закюсале столбы установлены посреди тротуара, в Рижской думе проблемы не видят. Оказывается, это всего лишь проект по восстановлению дорожного покрытия, и в этом случае столбы могут оставаться на своих местах. Действительно ли это нормальное и логичное решение?
Европейские насосы для Крыма: когда санкции нипочем. Россия пытается обеспечить аннексированный Крым водой при помощи европейского оборудования, которое попало на полуостров в обход санкций ЕС.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, скончались семь человек. Доля положительных тестов составила 9,2%, в больницах находятся 689 пациентов. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 406,4 случая.
Коллективная вакцинация работников: ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Обсуждая вопросы вакцинации рабочих коллективов с несколькими десятками организаций, которые представляют интересы предприятий, Министерство здравоохранения обобщило наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Перевощиков: возможность заразиться Covid-19 на улице минимальна. Статистика доказывает, что заражение Covid-19 на открытом воздухе происходит в единичных случаях, и количество таких возможностей минимально, заявил сегодня, 5 мая, на заседании парламентской комиссии эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Павлютс: Вакцины есть, система налажена - дальше все зависит от населения. Во вторник, 4 мая, около 9000 человек были вакцинированы от Covid-19, что составляет почти половину объема, запланированного на майские праздничные выходные, сообщила представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда. Впредь темп вакцинации будет зависеть исключительно от желания населения сделать прививку, добавил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Премьер Литвы: карантинные ограничения, скорее всего, сохранятся и летом. "Конечно, при вакцинации все большей доли общества потребности в каких-то специальных требованиях будут сокращаться, однако я точно не берусь прогнозировать, исчезнут ли они в начале лета", - заявила Ингрида Шимоните на пресс-конференции.
"А кто их будет играть?": актер Олег Хилл о роли русских в кино, съемках у Ричи и гонораре за фильм с Питтом. Путь латвийского актера Олега Хилла (наст. фамилия - Калниньш) в киноиндустрию не был легким и простым. Это сейчас он уже живет в Лондоне и может похвастаться тем, что снялся в картинах вместе с Брэдом Питтом, Колином Фаррелом, Дэниэлом Рэдклиффом и у самого Гая Ричи. Каждая попытка попасть в картину Ричи была забавной. Последний раз у Олега был настоящий фингал под глазом. Режиссер это увидел и сказал: "Я его хочу".
"Самый дорогой развод" и осуждение Ватикана: что известно о жене Билла Гейтса Мелинде? На этой неделе стало известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс после 27 лет брака разводится с супругой Мелиндой. СМИ пишут, что претендовать на алименты она не будет и супруги не заключали брачный договор. Вспоминаем историю отношений пары, а также знакомимся с Мелиндой поближе.
СМИ: кажется, Моргенштерна забрали в армию. Но это не точно. Российское издание Peopletalk опубликовало видео, на котором якобы изображен рэп-исполнитель Моргенштерн в военной части. Издание пишет, что видео прислал им некий источник, а также уверяет, что на нем заметен сам музыкант или "кто-то очень на него похожий".
Французская теннисистка заработала 2 евро за участие на турнире в Праге. Сара Цакаревич, которая занимает 410-е место в мировом рейтинге WTA, не смогла преодолеть первый раунд квалификации. Общая сумма призовых французской теннисистки составила 45 евро, из которых пришлось оплатить 36 евро стартового взноса и 6,75 налога. В итоге Цакаревич заработала 2,25 евро.
Женщина родила 9 детей за раз. Врачи говорили, что она вынашивает лишь 7. 25-летняя жительница Мали Халима Сиссе родила девять детей за один раз - четырех мальчиков и пять девочек.
"Синие губы, сам весь белый": Прилучный рассказал о сердечном приступе во время развода с Муцениеце. "Дрожь, смотрю в зеркало - синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Приехали врачи, быстренько все сделали. Сердце подустало. А у меня кредиты, ипотеки. Была семья. Но мы уже находились в состоянии распада".