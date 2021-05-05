Главное за 5 мая ⟩ Алкоголь на уличных террасах, "самый дорогой развод" и доступ к памятнику 9 мая

События дня:

Министерство экономики может поднять вопрос о запрете на продажу алкогольных напитков на террасах, так как Министерство здравоохранения указало на риски, связанные с употреблением алкоголя на террасах. Этот вопрос предстоит решить политикам, однако представители сферы предприятий общественного питания и баров выражают непонимание в связи с такой идеей. "Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить", - сказал президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.

Дело погибшего в Тукумсе работника NMPD расследуется как доведение до самоубийства, однако доказательства по-прежнему не дают оснований считать, что произошло преступление на почве гомофобии. Принимая во внимания полученную в ходе следствия информацию, уголовный процесс в данный момент квалифицируется по первой части 124-го пункта Уголовного закона - о доведении лица до самоубийства или его попытки путем жестокого обращения с жертвой или систематического унижения его или ее личного достоинства, если это лицо не находилось в материальной или иной зависимости от преступника.

"Матушке Латвии все дети дороги": а что на деле? Вышел новый выпуск передачи "Кто вам платит?". Тема разговора этого выпуска - нетерпимость. Латвия на распутье - с одной стороны, Конституционный суд принял знаковое решение о том, что государство обязано защищать и поддерживать в том числе семьи однополых партнеров, пояснив, что "матушке Латвии все дети дороги". С другой стороны - Сейм дал ход инициативе Национального объединения определить брак исключительно как "союз между мужчиной и женщиной". Все подробности - в выпуске передачи.

9 мая доступ к памятнику в Пардаугаве не будет закрыт. В Рижской думе пояснили, что доступ к памятнику будет частично ограничен, но он не будет закрыт, то есть посетители смогут войти на территорию и возложить цветы. Во избежание скопления людей передвижение жителей по территории памятника будет контролироваться Государственной полицией и Рижской муниципальной полицией.

На Закюсале столбы установлены посреди тротуара, в Рижской думе проблемы не видят. Оказывается, это всего лишь проект по восстановлению дорожного покрытия, и в этом случае столбы могут оставаться на своих местах. Действительно ли это нормальное и логичное решение?

Европейские насосы для Крыма: когда санкции нипочем. Россия пытается обеспечить аннексированный Крым водой при помощи европейского оборудования, которое попало на полуостров в обход санкций ЕС.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, скончались семь человек. Доля положительных тестов составила 9,2%, в больницах находятся 689 пациентов. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 406,4 случая.

Коллективная вакцинация работников: ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Обсуждая вопросы вакцинации рабочих коллективов с несколькими десятками организаций, которые представляют интересы предприятий, Министерство здравоохранения обобщило наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них.