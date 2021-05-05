В 2,2 раза в мае после упадут поставки российской нефти в Беларусь. Это связывают с санкциями США

И вот стало известно, что трубопроводные поставки нефти из РФ на НПЗ Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тыс. тонн. - это в 2,2 раза меньше, чем в апреле. Тогда на НПЗ в Мозыре и Новополоцке было поставлено 1,325 млн тонн, сообщили в пресс-службе "Транснефти". Компания не уточняет разбивку поставок по каждому из заводов – Мозырскому и Новополоцкому. Но, по данным ТГ-канала neftegram, на Мозырский НПЗ придет 560 тысяч тонн, а на "Нафтан" - 50 тысяч тонн.

Источники "Нашей Нивы" считают, что эта информация соответствует действительности, но пока не афишируется. Объем поставок в Мозырь сокращается ненамного (с 600 тысяч тонн до 560 тысяч тонн), так как Мозырский НПЗ не в санкционном списке. По словам источников, прекращение поставок нефти из России ставит под удар всю сложившуюся экономическую модель Беларуси.

Новополоцкий "Нафтан" способен перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти в год. Он получал из России 600-800 тысяч тонн ежемесячно, а майских 50 тысяч тонн может быть недостаточно даже для того, чтобы поддерживать производственный цикл. Если период дефицита затянется, то для нефтяной отрасли и всей экономики настанут тяжелые времена.

"Чтобы не дать заводу стать, логичным выглядит отправка на "Нафтан" белорусской нефти, которую мы продаем в Германию и зарабатываем на этом сотни миллионов. Проблема еще и в том, что после истории с растворителями Россия не поставляет нам нефтепродукты сверх определенной квоты, поэтому предстоит решать проблему с насыщением нефтепродуктами собственного рынка",

- объясняют источники.

Объемы собственной добычи в Беларуси довольно скромные - 130-140 тысяч тонн в месяц. Вся гомельская нефть идет на заводы в Германии, так как это выгоднее, чем перерабатывать ее здесь.

Из темных и светлых фракций нефти производятся различные нефтепродукты. Светлые дизели и бензины Беларусь экспортирует на запад, из темных получает битум, поставляемый в Украину.

Фактическая остановка одного из двух существующих заводов не позволит летом развернуться на премиальном украинском рынке: еще недавно Украина готовилась к войне, заморозив инфраструктурные проекты, но теперь они разморожены. Наступает высокий сезон для строительства дорог и недвижимости, и потребности в битуме огромны.

С учетом того, что поставки нефтепродуктов из России в Украину запрещены, все сливки в последние годы снимали белорусские компании, как правило, пригосударственные. По словам экспертов, в лучшие времена Беларусь продавала битум в Украину за 460 долларов за тонну, в то время как в России он стоил 220 долларов за тонну. В прошлом году Беларусь продала в Украину 583 тысячи тонн битума, из них 410 тысяч тонн было поставлено с Мозырского НПЗ, который в новых условиях вряд ли сможет полностью сосредоточиться на битуме.

Что будет со светлыми фракциями, тоже не ясно, здесь также логично сокращение поставок. Всего же за 2020 год на поставках нефтепродуктов Беларусь заработала $2,7 миллиардов.

Но это краткосрочные риски и упущенные возможности, а в долгосрочной перспективе отсутствие поставок в Новополоцк видится экономической катастрофой. Существование завода как такового может потерять смысл, а россияне тогда смогут настаивать на продаже им этого актива - временно неликвидного.

Но почему россияне стали опасаться поставлять нефть?

Дело в том, что у "Роснефти" крупные совместные проекты с западным капиталом: компания занимается георазведкой в США и активничает в Южной Америке. И хотя сама компания находится под американскими санкциями, они не носят катастрофического характера и только сокращают сроки кредитования "Роснефти" американским капиталом.

Российские нефтяники пристально следят за тем, чтобы не попасть в драконовский SDN-лист - черный список, куда добавляют за сотрудничество с уже включенными в него компаниями, например с "Нафтаном". Это нововведение. Раньше такого не было, поэтому "Нафтану" и под санкциями жилось вполне комфортно.