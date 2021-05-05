В этом выпуске:

Соратников Навального и всех, кто финансировал его структуры могут не допустить до выборов в Госдуму из-за новых законопроектов.

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Соратников Навального и всех, кто финансировал его структуры могут не допустить до выборов в Госдуму

Группа депутатов-единороссов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете баллотироваться в парламент людям, причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, которое признали в России экстремистским или террористическим.

Запрет будет распространяться на причастных к деятельности экстремистской организации – как на ее руководителей, так и на рядовых сотрудников. Руководители таких организаций, как сказано в законопроекте, не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники – в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.

Также единороссы предложили запретить избираться в Госдуму тем, кто предоставлял организациям, признанным экстремистскими, "денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь". В случае принятия законопроекта донорам будет запрещено баллотироваться в парламент в течение трех лет.

Таким образом, законопроект напрямую коснется соратников и сторонников оппозиционера Алексея Навального: 16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с политиком: Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан, а также штабов политика. В релизе ведомства говорилось, что активисты "занимаются формированием условий для дестабилизации" ситуации в стране.

В рамках судебного разбирательства фондам запретили совершать определенные действия: например, проводить митинги, пользоваться СМИ и публиковать материалы в интернете. Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального до решения суда, после чего штабы закрылись.

"Мы уже видели массу "законов против Навального", но ТАКОГО еще не было, конечно. Жертвовал хотя бы копейку в ФБК в течение последнего года (!) – тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) – тебе нельзя баллотироваться в Госдуму", – прокомментировал новость Леонид Волков, возглавлявший сеть штабов Навального.

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