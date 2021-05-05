Нас ждёт английский финал в Лиге чемпионов. "Челси" разобрался с "Реалом" и завоевал путёвку в Стамбул

Матч состоялся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился уверенной победой английской команды со счётом 2:0. Первая встреча команд, которая состоялась в Мадриде, завершилась вничью - 1:1.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий "Челси" Тимо Вернер, который головой добил в пустые ворота мяч, отлетевший от перекладины после удара Кая Хаверца. "Реал" в первом тайме запомнился классным ударом Карима Бензема в нижний угол, с которым справился вратарь "Челси" Эдуар Менди.

Во втором тайме всё тот же Хаверц вновь проверил на прочность перекладину ворот "Реала", но на этот раз поблизости не оказалось Вернера, который мог бы добить в пустые.

"Челси" доминировал практически на каждом участке поля, но подопечных Томаса Тухеля подводила реализация. Так, например, лондонцы не смогли реализовать три стопроцентных выхода один на один с вратарём "Реала" Тибо Куртуа.

Второй гол в ворота "Реала" всё-таки случился на 85-й минуте. Нголо Канте совершил перехват, выполнил передачу в штрафную на Кристиана Пулишича, который выдержал паузу и отдал пас во вратарскую, который замкнул Мэйсон Маунт.

Таким образом, в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 "Челси" сыграет с другой командой Английской Премьер-Лиги - "Манчестер Сити". Если для "Челси" этот финал станет третьим в истории, то "Сити" дошёл до этой стадии впервые.