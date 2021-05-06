Видео ⟩ Более 400 кг. В Эстонии на складе была обнаружена рекордно большая партия кокаина

По данным Центральной криминальной полиции (KKP), осенью 2020 года внутри посылки со склада Харьюмаа были обнаружены спортивные сумки, которых там не должно было быть. "В больших спортивных сумках было 410 брикетов, завернутых в полиэтилен, с подозрительными веществами. Экспресс-тест сразу же определил, что это может быть кокаин, а последующие исследования показали, что это было 411 кг кокаина, содержание чистого вещества было 90%", - сообщила KKP в социальных сетях.

В сообщении говорится, что в последние годы чистота кокаина, продаваемого на улице, оставалась на уровне 60-70%, но такое высокое содержание вещества означает, что наркотик не разводился и не передавался через руки, то есть прибыл сюда из Южной Америки напрямую от производителя.

Криминальная полиция отмечает, что последний рекорд был установлен более десяти лет назад, когда Налогово-таможенный департамент обнаружил в Эстонии почти 50 кг кокаина.

Кокаин не был предназначен для Эстонии

Согласно текущей версии следствия, это вещество не было изъято у преступников в голландском порту и не предназначалось для Эстонии.

"Конечно, это вещество не предназначалось для местного рынка, в Эстонии нет потребителей в таком количестве. В ходе расследования мы выяснили, что вещество с такими же маркировками было обнаружено и в других странах Европы и в Южной Америке. В настоящее время мы работаем с международными партнерами, обмениваемся информацией, основная цель - выяснить, кто может стоять за этим веществом. Мы также проверили пакеты на наличие ДНК и возможных отпечатков пальцев. Сравнивая эти данные с данными наших партнеров, вероятность выявления преступников выше", - сказал Аго Лейс, глава Бюро по борьбе с организованной преступностью.

Производство и продажи кокаина во всем мире растут, и недавние исследования Европола и EMCDDA показывают, что они всё больше достигают Европы.