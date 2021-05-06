В России хотят запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом

Соответствующие изменения депутаты предложили внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Депутаты также предложили запретить публично отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы" в годы Второй мировой войны.

Запрет на публичное отрицание

Запрет предлагается распространить на публичные выступления, произведения, демонстрируемые публично, а также СМИ и интернет. В документе не уточняется, какая ответственность будет предусмотрена за нарушение данного запрета.

Законопроект внесен тремя парламентариями - главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жаровым и сенатором Алексеем Пушковым.