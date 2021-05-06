В России хотят запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом
Группа парламентариев внесла в Госдуму РФ законопроект, запрещающий публично приравнивать роли СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Документ, опубликованный в среду, 5 мая, на сайте российского парламента, запрещает публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.