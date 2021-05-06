Видео ⟩ В больнице у протестующего, которого задел машиной депутат парламента Эстонии, обнаружили травму

По словам Рюйтманна, у него нет никаких сомнений, что наезд был совершен умышленно. Он заявил, что проконсультируется с юристом и подаст иск. "Умышленный наезд, это факт. Всегда можно подать звуковой сигнал, поскольку я был занят беседой с полицией", - написал он в социальной сети.

Кравченко принес за случившееся извинения и выразил свое сожаление.

"Вчера, когда я ехал на работу, я задел автомобилем мужчину, который стоял на парковке и горячо спорил с полицейским. Это было с моей стороны необдуманно, - сказал Кравченко. – Я обещал взять себя в руки относительно акций протеста, которые уже долгое время проходят перед Рийгикогу, и, к сожалению, я вел себя необдуманно. Сожалею о содеянном и приношу извинения и гражданину, и своей фракции и всем коллегам".

Центристская фракция осудила произошедшее, полиция заводить дело не собирается. Председатель партии Юри Ратас не считает, что Кравченко должен теперь покинуть Рийгикогу.

Руководитель надзора за дорожным движением Пыхьской префектуры Ханнес Кулламяэ заявил Postimees, что по предварительным данным никто в ходе инцидента не пострадал, сам Рюйтманн не захотел вмешательства полиции.

"Сегодня полиции поступила информация из больницы, где у пешехода была зафиксирована травма. Мы побеседовали с его представителем, который пообещал теперь подать заявлению в полицию. Мы будем предпринимать дальнейшие шаги после поступления соответствующего заявления", - сказал Кулламяэ.

Кулламяэ объяснил, что для начала производства, проведения следственных мероприятий, принятия решения и вступления в силу требуется время, поэтому в таких обстоятельствах полиции казалось более целесообразным немедленно связаться с водителем и объяснить ему, что его поведение было неправильным. «Таким образом, мы смогли немедленно отреагировать на происходящее и снизить вероятность того, что водитель повторит такое поведение. Сам водитель также публично заявил, что вел себя непозволительно», - добавил полицейский.