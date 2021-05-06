За сутки - 773 новых случая Covid-19, умерли 12 человек. Одному из них не было и 30
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 12 человек с коронавирусом в возрасте от 20 до 99 лет:
В среду было сделано 23 852 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,2%.
За время пандемии в Латвии скончались 2178 больных Covid-19.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 121 509 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 406,4 до 416,6 случая.
Между тем в минувший день из больниц были выписаны 99 пациентов.
Из всех пациентов с Covid-19, находящихся в больнице, 582 в настоящее время находятся в среднетяжелом состоянии, а 81 - в тяжелом состоянии, что составляет 12,2% всех госпитализированных.