Чт, 6.05.2021
Массовая вакцинация от Covid-19 в Латвии началась, и теперь темп вакцинации будет зависеть исключительно от желания населения сделать прививку. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

За сутки - 773 новых случая Covid-19, умерли 12 человек. Одному из них не было и 30

ФОТО: LETA/Zane Bitere

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 12 человек с коронавирусом в возрасте от 20 до 99 лет:

  • один человек - возрасте 20-29 лет,
  • два человека - в возрасте 50-59 лет,
  • три человека - в возрасте 60-69 лет,
  • три человека - в возрасте 70-79 лет,
  • два человека - в возрасте 80-89 лет,
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

В среду было сделано 23 852 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,2%.

За время пандемии в Латвии скончались 2178 больных Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 121 509 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 406,4 до 416,6 случая.

За минувшие сутки 77 пациентов с Covid-19 были госпитализированы, а общее количество людей с коронавирусом в больницах уменьшилось с 689 до 663, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Между тем в минувший день из больниц были выписаны 99 пациентов.

Из всех пациентов с Covid-19, находящихся в больнице, 582 в настоящее время находятся в среднетяжелом состоянии, а 81 - в тяжелом состоянии, что составляет 12,2% всех госпитализированных.

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