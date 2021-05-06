За сутки - 773 новых случая Covid-19, умерли 12 человек. Одному из них не было и 30

Умерли 12 человек с коронавирусом в возрасте от 20 до 99 лет:

один человек - возрасте 20-29 лет,

два человека - в возрасте 50-59 лет,

три человека - в возрасте 60-69 лет,

три человека - в возрасте 70-79 лет,

два человека - в возрасте 80-89 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

В среду было сделано 23 852 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,2%.

За время пандемии в Латвии скончались 2178 больных Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 121 509 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 406,4 до 416,6 случая.

За минувшие сутки 77 пациентов с Covid-19 были госпитализированы, а общее количество людей с коронавирусом в больницах уменьшилось с 689 до 663, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Между тем в минувший день из больниц были выписаны 99 пациентов.