В Италии студентов из США приговорили к пожизненному заключению за убийство полицейского

Летом 2019 года Финнеган Ли Элдер и Габриэл Натале-Хьорт, которым на тот момент было 19 и 18 лет, приехали в Рим в качестве туристов. Они хотели купить наркотики, однако, как заявили студенты, вместо этого им продали аспирин. В отместку они украли у наркодилера рюкзак, а позже потребовали за него выкуп. Наркодилер оказался полицейским. Он пришел на встречу вместе с двумя карабинерами, одетыми в штатское.

По словам студентов, они приняли полицейских за бандитов и начали драку. Элдер нанес одному из карабинеров 11 ножевых ранений, от которых тот позже скончался. Хотя Натале-Хьорт не наносил ударов ножом, по итальянским законам сообщник может быть осужден за убийство, даже не принимая в нем непосредственного участия.

Убийство полицейского Марио Черчиелло Реги вызвало огромный резонанс в Италии. 35-летний Рега на тот момент только что вернулся на работу после медового месяца. На его похороны, которые транслировались в прямом эфире, пришло множество людей, пишет DW.

Прокуратура описала инцидент как жестокое нападение, в ходе которого Элдер 11 раз ударил полицейского походным ножом на темной улице возле гостиницы, где останавливались студенты.

Сторона защиты утверждала, что это была самооборона, поскольку на американцев сзади напали двое полицейских, которых они приняли за бандитов.

Судебный процесс длился более года и в нем рассматривались две диаметрально противоположные версии нападения. Главным свидетелем обвинения была коллега Реги Андреа Вариале, которая пришла с ним на место происшествия.

Подсудимые утверждали, что полицейские в штатском не предъявили свои удостоверения и не представились как сотрудники полиции, но коллега убитого сотрудника полиции опровергло эти утверждения.

Зачитав приговор, судья Марина Финити признала виновными студентов из США по всем пунктам обвинения и приговорила к самому суровому приговору в Италии - пожизненному заключению. 2