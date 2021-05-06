В среду от Covid-19 привиты свыше 11 тыс. человек: рекордное количество людей получили вторую дозу

В среду, 6 мая, от Covid-19 были привиты 11 704 человека. Первую дозу вакцины вчера получили 5703 человека, вторую - 5933. Еще 68 человек привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится только один раз.

По последним данным NVD, наибольшее количество людей, вакцинированных от Covid-19 в Латвии за один день, было зарегистрировано 28 апреля, когда вакцину получили 14 170 человек, а 29 апреля вакцинировали 13 353 человека.

В свою очередь, количество людей, получивших вторую дозу вакцины - 5933, в среду было максимальным за весь период вакцинации, превысив показатель 29 апреля, когда вторую дозу вакцины получили 3802 человека.