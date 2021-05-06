Чт, 6.05.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В среду от Covid-19 привиты свыше 11 тыс. человек: рекордное количество людей получили вторую дозу

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В среду, 5 мая, было зарегистрировано третье по величине число людей, вакцинированных против Covid-19 в Латвии, а также самое большое количество людей, получивших вторую дозу вакцины, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

В среду, 6 мая, от Covid-19 были привиты 11 704 человека. Первую дозу вакцины вчера получили 5703 человека, вторую - 5933. Еще 68 человек привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится только один раз.

По последним данным NVD, наибольшее количество людей, вакцинированных от Covid-19 в Латвии за один день, было зарегистрировано 28 апреля, когда вакцину получили 14 170 человек, а 29 апреля вакцинировали 13 353 человека.

В свою очередь, количество людей, получивших вторую дозу вакцины - 5933, в среду было максимальным за весь период вакцинации, превысив показатель 29 апреля, когда вторую дозу вакцины получили 3802 человека.

Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привиты 60 647 человек, что составляет 3,2% населения страны. Первой дозой привиты 280 797 человек, или 14,83% населения.

 
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