За прошедшие сутки в Литве 1293 новых случая Covid-19, в Эстонии - 366

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 574,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 254 091 случай Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4000 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8068 смертей.

С начала пандемии в Литве от Covid-19 умерли 4 тыс. человек.

За минувшие сутки скончались шесть заболевших, им было от 50 до 89 лет, свидетельствуют данные Департамента статистики Литвы.

Больше всего скончавшихся от Covid-19 принадлежало к возрастной группе 80-89 лет - 1449 человек.

В целом с этим инфекционным заболеванием напрямую и косвенно в Литве связано 8068 смертей.

С начала пандемии в Литве зарегистрирован 254 091 случай Covid-19.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4413 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 366 тестов (8,3%), скончались четверо заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 357,9 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8%.