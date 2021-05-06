Месть за Панарина: хоккеисты "Рейнджерс" и "Вашингтона" подрались на первой секунде матча

Как только арбитр произвёл вбрасывание в центральном круге, на льду вспыхнула массовая драка 3 на 3, в результате которой 5-минутные удаления получили Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе из "Рейнджерс", а также Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй из "Вашингтона".

В первом периоде между игроками произошло ещё несколько драк. В итоге после первых 20 минут хоккеисты обеих команд заработали 100 минут штрафа и доходило до того, что хоккеисты не помещались на скамейках для штрафников.

Как сообщает Sportsnet Stats, впервые в истории НХЛ в матче было 6 драк в стартовые 5 минут.

Матч между "Рейнджерс" и "Вашингтоном" завершился победой гостей со счётом 4:2. В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё один гол в свой актив записал Ник Дауд. За "Рейнджерс" забивали Алекси Лафренье и Морган Бэррон.