"Как бы чего не вышло". У беженцев есть вопросы к медпомощи в Муцениеки, но они боятся огласки

Для белорусов странно, если лекарство от болезни доктор ищет в Google, но именно с таким опытом в Латвии столкнулись беженцы из Беларуси. Об этом 28 апреля в эфире "Кто вам платит?" среди прочего высказался беженец из Беларуси Родион Бегляк. А уже на следующий день, 29 апреля, стало известно, что в центре размещения ищущих убежище в Муцениеки - вспышка Covid-19.

Для одного из белорусских беженцев коронавирусная инфекция закончилась Центром инфектологии, куда он был доставлен в критическом состоянии уже с поражением легких. По мнению супруги госпитализированного, ситуация не была бы столь критической, если бы врач, обслуживающий центр в Муцениеки, отреагировал на жалобы вовремя. Ответственные службы говорят, что никаких жалоб из Муцениеки ранее не поступало, но все готовы прислушаться. Инспекция здравоохранения уже начала проверку.

Вспышка в Муцениеки

Впервые информация о вспышке в Муцениеки в СМИ появилась в четверг, 29 апреля. Эта информация была озвучена на заседании правительства. Как отчитались в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP), на тот момент из 65 постояльцев заражение было выявлено у десяти иностранцев, а также у двух работников. Там же сообщили, что трое из заболевших постояльцев в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу, остальные остались лечиться на месте.

Еще за неделю до того, как информация попала в СМИ, в центре был объявлен карантин, постояльцев не выпускали. Как коронавирус попал в Муцениеки, установлено не было.

К 5 мая стало известно, что число заболевших Covid-19 в центре беженцев возросло до 44, трое из которых - сотрудники. Госпитализированы - двое. История одного из них стала достоянием общественности.

Галерея: Открытие детской площадки в Муцениеки

От отчаяния до "как бы чего не вышло"

30 апреля в социальной сети Facebook Елена Дортин со ссылкой на супругу одного из госпитализированных рассказала, как развивались события. В тот же день эту же хронологию событий прислал в редакцию RUS TVNET и другой источник, знакомый с семьей госпитализированного. Приводим этот текст полностью:

"16 апреля - почувствовал себя плохо одновременно с ребенком, 5 лет.

19 апреля - только в этот день смог попасть к врачу. Температура 38 держалась уже четыре дня и не сбивалась парацетамолом. Врач сказал пить и ребенку, и Евгению парацетамол, лежать и осмотр не проводил.

20 апреля - у Евгения было очень красное и воспаленное горло и болело, самочувствие ухудшилось. Врач ответил: "Горло у тебя нормальное, не придумывай" - и отправил обратно пить парацетамол.

22 апреля - Евгений обратился к врачу, температура была более 39 и не сбивалась. Врач сказал: "Не нужно тебе скорую, я тебя сам послушаю". Послушал и ответил, что все нормально. Евгений жаловался на то, что задыхается. После скандала вечером врач принес антибиотики. Только 22.04 был сделан тест на Covid-19, хотя просили об этом ранее.

26 апреля самочувствие Евгения было критическим, врач результаты теста не знал (были утеряны). Врач отказывался вызывать скорую. Евгений сказал, что не хочет умирать в Муциниеки, что у него маленький ребенок и что уже два дня он не может дышать и температура 39 и выше. Только после скандала врач согласился вызвать скорую. Скорая доставила Евгения в Latvijas Infektoloģijas centrs, где его сразу подключили к кислороду.

Самостоятельно дышать он уже не мог. Констатирован Covid-19, а также двусторонняя вирусная пневмония с осложнениями".

Когда RUS TVNET наводил справки, несколько других осведомленных источников в беседе также выразили сомнения в качестве оказываемой медицинской помощи в центре Муцениеки. В то же время все как один не готовы разглашать имена и разговаривать с прессой, потому что - "как бы чего не вышло".

"После Беларуси очень сложно человека убедить в том, что огласка не вредит в таких случаях. А ровно наоборот", - пояснил источник RUS TVNET, пожелавший остаться анонимным (редакции имя известно. - Прим. ред.).

Другой источник RUS TVNET отметил, что вопросы к медпомощи в Муцениеки есть, но "не хочется подставлять" директора центра, потому что он "хороший". Сам руководитель центра в Муцениеки Петерис Грубе в разговоре в Русским вещанием LTV7 признал, что пост в социальных сетях видел, но на тот момент не брался судить, соответствует ли все изложенное действительности.

Галерея: Жизнь в центре для ищущих убежище в Муцениеки

Реакция ответственных служб

В PMLP на запрос RUS TVNET по сложившейся ситуации ответили, что у Центра размещения ищущих убежище в Муцениеки по оказанию всех видов медицинской помощи заключен договор с АО Veselības centru apvienība (VCA): "В условиях карантина обеспечиваются регулярные посещения врача и двух медсестер. Медицинская помощь в Муцениеки предоставляется в тесном сотрудничестве с NMPD (Неотложной медицинской помощью. - Прим. ред)".

На вопрос, куда обращаться, если оказанная помощь, возможно, некачественная, в PMLP ответили - в Инспекцию здравоохранения.

То же самое на запрос RUS TVNET ответила и представитель Veselības centru apvienība Лига Рибкинска, отметив, что оценка эпизодов лечения находится в компетенции Инспекции здравоохранения и VCA готово сотрудничать и подать всю необходимую информацию, чтобы "объективно оценить ситуацию по оказанию услуг здравоохранения в Муцениеки".

Она же сообщила, что PMLP заключило уже повторный договор с VCA об оказании медицинских услуг в Центре размещения ищущих убежище в Муцениеки и до сих пор никаких проблем в сотрудничестве "не наблюдалось".

По ее словам, ни от PMLP, ни от постояльцев центра ранее не было получено ни письменных, ни устных жалоб на качество предоставляемых услуг врачом Алфредом Озолиньшем.

"Врач работает в этом центре три раза в неделю, выполняя свои обязанности каждый раз по четыре часа, а услуги медсестер в центре "Муцениеки" доступны пять дней в неделю. Медсестра измеряет температуру, определяет кислородную сатурацию с помощью пульсоксиметра, сообщает врачу о проблемах со здоровьем. При необходимости медсестра сопровождает жителей, имеющих проблемы со здоровьем, к специалисту. В экстренных случаях вызываются бригады скорой помощи", - добавила Рибкинска.

Инспекция здравоохранения, куда RUS TVNET также обратился, сообщила, что ранее к ним с вопросом о качестве медуслуг в центре размещения беженцев никто не обращался. Однако в инспекции самостоятельно заметили жалобу в социальных сетях и уже запросили у VCA всю медицинскую документацию. Более подробный комментарий по ситуации инспекция пообещала предоставить через неделю. RUS TVNET продолжит следить за развитием событий.