9 мая без организованных мероприятий: что следует знать и за что могут оштрафовать?

Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, любые публичные мероприятия в настоящее время запрещены, поэтому 9 мая мероприятия у памятника в Риге и в других местах Латвии не состоятся.

Как ранее сообщила Рижская дума, доступ к памятнику будет частично ограничен, но не закрыт, то есть посетители смогут входить на территорию контролируемым образом и возлагать цветы. Во избежание скопления людей передвижение по территории у памятника будет контролироваться Госполицией и полицией самоуправления Риги. Барьеры будут использоваться для частичного разграничения территории вокруг памятника, чтобы более эффективно контролировать поток людей.

Хотя возлагать цветы индивидуально не запрещено, запрещено надолго задерживаться у памятника, и после возложения цветов необходимо покинуть площадь. Также следует учесть, что доступ к памятнику будет ограничен.

В воскресенье у памятника в Риге, так и в других местах в Латвии будет достаточно ресурсов полиции для наблюдения за общественным порядком и контроля за соблюдением требований эпидемиологической безопасности.

Организованные мероприятия не разрешены

Мэр Риги Мартиньш Стакис написал в четверг в Twitter, что Рижская дума не дала разрешения ни на одно организованное мероприятие 9 мая, хотя и ожидается скопление людей. В Рижскую думу были поданы заявки о трех мероприятиях, которые заявители затем отозвали. Также поступило четыре заявки о пикетах. В трех случаях заявки были отозваны, а время одного пикета изменено.

Стакис также сообщил, что в пятницу, 7 мая, запланирована еще одна заключительная встреча по вопросам обеспечения порядка 9 мая, организованная и. о. исполнительного директора города. Во встрече примут участие представители Центра профилактики и контроля заболеваний.

За что могут оштрафовать

Если будут выявлены нарушения эпидемиологических правил или общественного порядка и граждане будут игнорировать рекомендации сотрудников правоохранительных органов, будут возбуждены дела об административных правонарушениях, а размер штрафов может составить от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.

или общественного порядка и граждане будут игнорировать рекомендации сотрудников правоохранительных органов, будут возбуждены дела об административных правонарушениях, а размер штрафов может составить для физических лиц и от для юридических лиц. В полиции также напомнили, что использование символов тоталитарных режимов в общественных местах запрещено. За это нарушение к физическим лицам могут быть применены предупреждения или штрафы в размере до 350 евро за использование одежды с изображением флага СССР, республик СССР и нацистской Германии, символики вооруженных сил и правоохранительных органов, а также элементов такой одежды.

Ограничение движение транспорта

9 мая на улицах возле парка Победы и в его окрестностях будет ограничено движение автотранспорта, в том числе остановка и стоянка. Поэтому жителям, чей маршрут ведет в сторону парка Победы, предлагается выбрать другой маршрут передвижения.