IZM планирует реорганизовать спортивные базы и создать Национальный спортивный центр

Министерство считает, что новая модель управления позволит упорядочить спортивную инфраструктуру Латвии и обеспечить её развитие.

В настоящее время IZM является держателем долей капитала четырёх национальных спортивных баз - "Спортивный центр "Межапарк"", "Теннисный центр "Лиелупе"", "Санно-бобслейная трасса "Сигулда"" и "Культурно-спортивный центр "Стадион Даугава"".

В министерстве считают, что прежняя структура не отвечает современным требованиям и неэффективна, так как дублируются административные функции и нет единой стратегии развития баз.

Как отметили в министерстве, централизованное управление спортивными базами имеет ряд преимуществ - единые управление финансами, юридическая поддержка, закупки и ИМТ-система. В результате объединения баз более эффективно будут использоваться ресурсы и оптимизированы затраты.

Объединение баз позволит создать все условия для эффективной подготовки спортсменов для участия в международных спортивных соревнованиях, проведения соревнований национального и международного уровня и культурных мероприятий, а также возможностей для населения участвовать в организованных спортивных мероприятиях на объектах спортивных баз.