Чт, 6.05.2021
Массовая вакцинация от Covid-19 в Латвии началась, и теперь темп вакцинации будет зависеть исключительно от желания населения сделать прививку. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Видео ⟩ Полезный десерт на скорую руку: рецепт домашнего "сникерса"

Хочется чего-нибудь "сладенького", но в то же время полезного? Предлагаем вам рецепт полезного "Сникерса"!

Рецепт от фитнес-тренера Кати Малнач

Ингредиенты (на 4 батончика, 1 батончик - 386 ккал): 

  • 200 граммов 100% арахисовой пасты;
  • 2 галеты из бурого риса;
  • 30 граммов орехов;
  • 1 столовая ложка мёда.

"Так как батончики достаточно калорийные, лучше делать не 4 больших, а 8 маленьких - так легче контролировать размер своей порции", - говорит тренер.

Пошаговое приготовление смотрите на видео!

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