Видео ⟩ Полезный десерт на скорую руку: рецепт домашнего "сникерса"
Хочется чего-нибудь "сладенького", но в то же время полезного? Предлагаем вам рецепт полезного "Сникерса"!
Хочется чего-нибудь "сладенького", но в то же время полезного? Предлагаем вам рецепт полезного "Сникерса"!
Рецепт от фитнес-тренера Кати Малнач
Ингредиенты (на 4 батончика, 1 батончик - 386 ккал):
"Так как батончики достаточно калорийные, лучше делать не 4 больших, а 8 маленьких - так легче контролировать размер своей порции", - говорит тренер.
Пошаговое приготовление смотрите на видео!