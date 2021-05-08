От пышки до секс-бомбы: солистка Little Big Софья Таюрская и слухи о ее романе с Ильей Прусикиным

От пышки до секс-бомбы: солистка Little Big Софья Таюрская и слухи о ее романе с Ильей ПрусикинымФото
1 мая свое 30-летие отметила солистка группы Little Big Софья Таюрская. Рассказываем об этой певице в рамках рубрики "Звезда недели".
1 мая свое 30-летие отметила солистка группы Little Big Софья Таюрская. Рассказываем об этой певице в рамках рубрики "Звезда недели".
Софья Таюрская пришла в коллектив в 2014 году, чтобы заменить Анну Каст, и сразу влилась в группу, принеся свой оригинальный образ. Когда же Little Big покинула вокалистка Олимпия Ивлева, Софья осталась единственной девушкой в команде.
По материалам издания "7 дней", Таюрская родом из Иркутска, но все детство провела в Новодвинске. Музыкой занимается с 6 лет. В 9 лет юная Соня отправилась защищать честь школы на городском творческом конкурсе и заняла 2-е место. С 12 лет она стала петь в детской студии "Эдельвейс".
Окончив школу, Софья уехала в Санкт-Петербург, где поступила в Институт культуры и искусств. В 2008 году она получила диплом режиссера театрализованных представлений.
Дальше о биографии девушки известно мало.
Но в октябре 2019 года Софья сама рассказывала в одном из выпусков "Зашкварных историй" про забавный случай:
Таюрская как-то работала в ночном клубе вокалисткой. Пришла на очередную смену и обошла весь клуб, чтобы поздороваться.
В какой-то момент девушка поняла, что на ней нет трусов. Первая ее мысль была, что она их потеряла где-то в клубе, ведь до этого они точно были.
"Где-то на пути я их потеряла... Иду и думаю: "Как?". Я не почувствовала момент пропажи..." - смеясь рассказывала Софья.
Она сидела и думала, что ей теперь делать. Если их обнаружит кто-то из работников клуба, то это вызовет вопросы и их выбросят. Девушка решила рассказать об этом всем работникам клуба как бы в качестве шутки.
Софья призналась в пикантном происшествии практически всем сотрудникам. После она пошла в туалет и заметила, что трусы на ней, но они порвались между ног и задрались к поясу.
"А я всем рассказала!" - плача от смеха, отметила вокалистка.
Совсем недавно открылся другой любопытный факт из жизни Таюрской.
26 марта 2020 года популярный блогер Настя Ивлеева в Instagram организовала прямой эфир с Ильей Прусикиным, на тот момент они жили вместе с группой в загородном доме. На вопрос о семье артист ответил, что семья сейчас находится в другом месте. По прямой связи он представил всех, кто находился в доме. Среди людей, сидевших в гостиной, была и Софья Таюрская.
Девушка помахала Ивлеевой в камеру и напомнила, что они раньше вместе работали в клубе. Настя сказала, что она ее не помнит, но Таюрская объяснила, что она работала на втором этаже - в караоке, а Настя тогда была хостес.
В этом же прямом эфире Прусикин сказал, что однажды на съемках клипа Софья сломала себе нос.
Еще до обращения Ирины Смелой (Татарка) и лидера группы Little Big Ильи Прусикина (Ильич) к поклонникам касательно их развода в СМИ стала появляться информация о том, что у музыканта роман с Таюрской. Молодые люди везде появляются вместе, но нигде публично о своих отношениях не заявляют.
Впрочем, и экс-супруга Прусикина Ирина в интервью с Ксенией Собчак ушла от настойчивых вопросов о причинах развода, хотя журналистка указывала, что у нее есть инсайдеры, которые знают, что причина разлада именно в Таюрской. Смелая подчеркнула, что она не лезет в личную жизнь бывшего мужа. С Софьей сейчас она не общается, но раньше хорошо дружила. Примечательный факт: мать Таюрской акушер-гинеколог и помогала Ирине рожать.
Смелая заверила Ксению, что Илья и Софья не встречаются. Она подчеркнула, что не считает ее разлучницей. Тем не менее общаться Ира и Соня перестали еще после рождения у Прусикина и Смелой ребенка. Изначально у супругов были общие друзья, но сейчас таких больше нет. Хотя Ирина неоднократно спасала Эльдара Джарахова от приступов гипогликемии, сейчас они общаются редко.
Ксения Собчак спросила у Ирины, почему она не хотела вместе с Ильей делать песни и снимать клипы. На что девушка заметила, что в Little Big уже был второй вокалист (Софья Таюрская).
Что касается вокала, то Софья всегда хорошо пела. Об этом говорит тот факт, что в 2013 году она завоевала первую премию на конкурсном фестивале "Молодежь - за Союзное государство".
Личная жизнь красавицы покрыта тайной. Единственное, о чем Софья упоминала - это о своем любимом питомце - йоркширском терьере по кличке Туся.
Изучая Instagram Таюрской, можно понять, что она тщательно следит за своей внешностью и любит перемены в ней: девушка часто меняет прически - цветная челка, косы, дреды, африканские косички и т. д.
Софья активно ведет свою Instagram-страницу и часто отвечает на вопросы подписчиков. Как-то раз фолловеры поинтересовались, всегда ли девушка была такой красавицей. Вокалистка решила, что лучшим ответом станут ее школьные фотографии. Она разместила их в сторис.
Невозможно поверить, что это один и тот же человек. Не правда ли?
Полуобнаженные и смелые фотографии в соцсетях заставляют думать, что девушка в восторге от своей фигуры. Она любит яркий макияж и пирсинг - у Софьи проколоты нос, бровь и уши.
Софья Таюрская не скрывает, что в юности у нее были проблемы с лишним весом. Сейчас артистка весит 55 килограммов, а когда-то весы показывали цифру 70!
Как выяснилось, за время карантина Софья, в отличие от многих, не только не поправилась, но даже сбросила 3-4 кг. В ответ на многочисленные вопросы фанатов она разместила на своей страничке в Instagram пространный пост, в котором рассказала, как ей это удалось.
"...Чтобы вы понимали, я - человек, который очень склонен к полноте, и для того, чтобы мне быть в форме, это нужно постоянно контролировать. Это труд! Ничего сложного в этом нет, это вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть не потому, что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя. Я гораздо лучше себя чувствую и намного продуктивнее, когда я собой довольна.
Никаких тайных диет у меня нет. Просто я четко понимаю, что, сколько и когда я ем. Я контролирую свое питание, но я ни в чем себе не отказываю.
Я могу расслабиться в отпуске и поднабрать пару кг. Но я за этим слежу", - написала певица и добавила, что у нее огромная поддержка, и если вдруг она начинает сильно расслабляться, ей обязательно на это намекнут, что сразу мотивирует.
Таюрская добавила, что она не диетолог - просто "изучила свой организм путем проб и ошибок" и знает, как он работает.
"Все зависит только от желания и выбора. Я выбрала нравиться себе. Мой максимальный вес в жизни был 70 кг, минимальный - 48. Сейчас я 55, хочу 52. На диетах не сижу",
- заключила Софья.
Стоит отметить, что пост артистки заслужил массу положительных отзывов, в первую очередь потому, что Таюрская, которой восхищаются миллионы поклонников, не призывает бездумно голодать.
Когда Софья пришла в группу, у нее совсем не было времени на гастроли. Ей пришлось срочно включаться в плотный гастрольный график. Дебют артистки в клипе Little Big состоялся на видео Hateful Love в 2016 году. Девушка покорила зрителей не только голосом, но и сексапильным полуголым образом.
Осенью того же года начался грандиозный гастрольный тур группы. А в 2017 году Таюрская с Little Big посетила свыше 20 городов. Они побывали в Париже, Барселоне, Страсбурге, Амстердаме, заехали в Прагу, Минск и даже в Ригу.
Успех группы рос, а вместе с этим росла популярность Софьи. В 2018 году из коллектива ушла Олимпия. 9 августа вышло видео Farandenza, после которого зрители полюбили Таюрскую окончательно.
Теперь, после вирусного клипа Skibidi, композиций I'm OK, Go Bananas и конкурсной песни для "Евровидения" - UNO, практически не осталось никого, кто бы не знал, кто такие Little Big и их прекрасная вокалистка.
Фанаты певицы следят за ней в соцсетях. На Соню подписаны 595 тысяч человек, а ее откровенные фотографии собирают по 60-70 тысяч лайков.
В 2020 году Софья вместе с группой Little Big должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение", но 18 марта стало официально известно, что конкурс отменяется из-за пандемии коронавируса. Согласно сообщению организаторов, претенденты от стран могли сохранить свое право, чтобы выступить в следующем году, но песни должны были быть новыми. Такое решение, конечно, огорчило артистов.
Весной 2021 года Little Big объявили, что отказываются от участия в национальном отборе на международный конкурс.