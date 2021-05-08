От пышки до секс-бомбы: солистка Little Big Софья Таюрская и слухи о ее романе с Ильей Прусикиным

Софья активно ведет свою Instagram-страницу и часто отвечает на вопросы подписчиков. Как-то раз фолловеры поинтересовались, всегда ли девушка была такой красавицей. Вокалистка решила, что лучшим ответом станут ее школьные фотографии. Она разместила их в сторис.

Невозможно поверить, что это один и тот же человек. Не правда ли?

ФОТО: https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/

ФОТО: https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/

Полуобнаженные и смелые фотографии в соцсетях заставляют думать, что девушка в восторге от своей фигуры. Она любит яркий макияж и пирсинг - у Софьи проколоты нос, бровь и уши.

Софья Таюрская не скрывает, что в юности у нее были проблемы с лишним весом. Сейчас артистка весит 55 килограммов, а когда-то весы показывали цифру 70!

Как выяснилось, за время карантина Софья, в отличие от многих, не только не поправилась, но даже сбросила 3-4 кг. В ответ на многочисленные вопросы фанатов она разместила на своей страничке в Instagram пространный пост, в котором рассказала, как ей это удалось.

"...Чтобы вы понимали, я - человек, который очень склонен к полноте, и для того, чтобы мне быть в форме, это нужно постоянно контролировать. Это труд! Ничего сложного в этом нет, это вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть не потому, что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя. Я гораздо лучше себя чувствую и намного продуктивнее, когда я собой довольна.

Никаких тайных диет у меня нет. Просто я четко понимаю, что, сколько и когда я ем. Я контролирую свое питание, но я ни в чем себе не отказываю. 1

Я могу расслабиться в отпуске и поднабрать пару кг. Но я за этим слежу", - написала певица и добавила, что у нее огромная поддержка, и если вдруг она начинает сильно расслабляться, ей обязательно на это намекнут, что сразу мотивирует.

Таюрская добавила, что она не диетолог - просто "изучила свой организм путем проб и ошибок" и знает, как он работает.

"Все зависит только от желания и выбора. Я выбрала нравиться себе. Мой максимальный вес в жизни был 70 кг, минимальный - 48. Сейчас я 55, хочу 52. На диетах не сижу", 1

- заключила Софья.

Стоит отметить, что пост артистки заслужил массу положительных отзывов, в первую очередь потому, что Таюрская, которой восхищаются миллионы поклонников, не призывает бездумно голодать.