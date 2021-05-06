Минск и так сдает позиции Москве, а санкционные войны с Западом ослабляют его еще сильнее

Сможет ли Беларусь в случае введения торговых санкций в отношении политических недругов оперативно найти иные рынки сбыта, чтобы продать свою продукцию? Будет ли переориентация на иные рынки выгодна нашим предприятиям? Наверное, нет.
Тем не менее, санкционная риторика продолжается. Представители ЕС заявляют, что готовят четвертый пакет санкций в отношении Беларуси, а официальный Минск угрожает странам, которые присоединятся к ограничительным мерам, ответными шагами.
Причем в очередной раз белорусские власти намекают политическим недругам на серьезные торговые ограничения.
"Будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании - в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы", - анонсировал Лукашенко в минувший вторник возможные ответные шаги.
Будут ли заявленные угрозы претворены в жизнь? Белорусские экономисты надеются, что нет.
"Самые суровые угрозы, которые озвучивают власти, как правило, не выполняются. В данном случае вербальные интервенции в первую очередь направлены на то, чтобы европейские страны не принимала новые пакеты санкций в отношении Беларуси", - отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.
При этом если Евросоюз и США будут вводить новые санкции в отношении Беларуси, то предсказать ответную реакцию официального Минска довольно сложно, говорят эксперты.
"Власти сейчас принимают решения зачастую опираясь на политику, а не на экономическую целесообразность, поэтому практически невозможно предсказать, какими именно будут контрсанкции", - подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.
Если Беларусь все-таки начнет блокировать транзит европейских товаров на российский рынок, то западные соседи найдут выход, считают экономисты.
"Латвия граничит с Россией, Литва имеет общую границу с Латвией, а Польша с Литвой. Поэтому нельзя сказать, что европейским странам, если они лишатся возможности возить товары в Россию через территорию Беларуси, будет крайне проблематично добраться на российский рынок. Издержки несколько вырастут, но некритично", - предположил Львовский.
В то же время Беларусь, перекрыв транзит европейских товаров в Россию, навредит гораздо в большей мере сама себе, считают экономисты.
"В предоставлении услуг транзита любыми видами транспорта Беларусь крайне заинтересована, такие услуги приносят нашей стране немалую выручку. Если Беларусь станет блокировать транзит европейских товаров по своей территории, это будет подобно выстрелу в собственную ногу", - убежден Иосуб.
Белорусские власти сейчас также дают понять, что если Евросоюз будет вводить новые санкции, это может негативно сказаться на работе западных компаний в Беларуси.
"Компании с иностранным капиталом в Беларуси, как и другие, нанимают людей, платят налоги и даже реинвестируют часть прибыли. Поэтому от давления на такие компании белорусская экономика точно не выиграет", - подчеркивает Львовский.
Наконец, еще одно негативное последствие санкционных войн между Беларусью и Западом эксперты видят в том, что они могут не в лучшую сторону отразиться и на отношениях между Минском и Москвой.
По данным Reuters, российские нефтяные компании стали опасаться поставлять нефть в Беларуси из-за того, что американские санкции в отношении белорусского "Нафтана" могут распространиться и на контрагентов.
"Токсичность американских санкций не является пустым звуком для крупнейших российских компаний. В том случае, если из-за западных санкций в отношении белорусских компаний начнет страдать крупный российский бизнес, это может подтолкнуть Москву к тому, чтобы заняться урегулированием политического кризиса в Беларуси", - предполагает Львовский.