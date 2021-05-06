Минск и так сдает позиции Москве, а санкционные войны с Западом ослабляют его еще сильнее

Взаимодействие в военной сфере переживает явный расцвет. В плане внешней политики Минск все чаще вынужден идти в фарватере Кремля, например, поддерживая его в украинском вопросе. На сегодня наиболее реальным шансом сохранить независимость страны видится возникновение у России таких собственных проблем, что ей станет не до вмешательства в чужие дела.

Тем временем, экономические отношения с Западом становятся все хуже. С 5 мая в Беларуси запрещена продажа товаров двух немецких (Liqui Moly, Beiersdorf) и одной чешской компании (Škoda Auto). Эти компании отказались финансировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. Белорусские власти допускают и иные, более радикальные санкции в отношении Запада. Почему они пока на это не пошли и чего ожидать в будущем? Ведь масштабные антизападные санкции только усугубят ситуацию в Беларуси, считают эксперты.

Политические недруги покупают много белорусского

Санкции, вступившие в силу с 5 мая, коснулись двух немецких (Liqui Moly, Beiersdorf) и одной чешской компании (Škoda Auto). Эти компании отказались финансировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

Символично, что за день до вступления в силу санкций Александр Лукашенко затронул эту тему во время встречи с премьер-министром Романом Головченко. Попытки запугать Беларусь санкциями продолжаются, их нельзя оставлять без ответа, подчеркнул вчера Лукашенко.

Однако ответ может быть разным. Пока белорусская сторона ввела лишь точечные ограничения в отношении нерезидентов, которые предприняли "недружественные действия" и отказались финансировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.

Однако еще летом прошлого года власти намекали на то, что могут пойти и на более радикальные меры.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее",

- подчеркивал Лукашенко в августе прошлого года.

С момента того заявления прошло уже более восьми месяцев, однако на масштабные (торговые) санкции в отношении "недружественных" стран белорусские власти не пошли. Почему?

Несмотря на крайне напряженные политические отношения с соседями (Украиной, Польшей, Литвой), они все еще остаются важными торговыми партнерами Беларуси. Согласно последним статданным, Украина в этом году является третьим по величине товарооборота торговым партнером Беларуси, Польша - пятым, Литва - седьмым.

Для сравнения: страны, с которыми сейчас официальный Минск старается развивать дипломатические отношения и собирается открывать там генконсульства, имеют на данный момент гораздо меньшее значение для внешней торговли Беларуси. Например, Индия по величине товарооборота - 16-я, Вьетнам - 44-й, Гонконг - 80-й.

Как видим, значение этих стран для белорусской экономики несравнимо ниже, чем Украины, Польши и Литвы.