Определились оба финалиста Лиги Европы

В решающем матче турнира сыграют английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал".

Англичане вышли в финал, сыграв вничью с лондонским "Арсеналом" (0:0). В первом матче 1/2 финала "Вильярреал" обыграл соперника со счётом 2:1, поэтому по сумме двух встреч путёвку в финал завоевали испанцы. Это будет первое участие "Вильярреала" в финале еврокубкового турнира.

Отметим, что для главного тренера "Вильярреала" Унаи Эмери будущий финал станет пятым в карьере. Ранее испанец трижды выводил в финал второго по значимости европейского турнира "Севилью" (2014, 2015, 2016). Во всех трёх случаях "Севилья" выиграла турнир. В 2019 году Эмери вывел в финал "Арсенал", но лондонцы не смогли обыграть "Челси".

Во втором полуфинале встречались "Рома" и "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Эдин Джеко, Бриан Кристанте и Никола Залевски. В составе "МЮ" дубль забил Эдинсон Кавани.

Несмотря на поражение в матче, дальше идёт именно "Манчестер Юнайтед", который в первом матче одержал победу со счётом 6:2.