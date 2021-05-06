Аболс и Кениньш присоединятся к сборной Латвии для подготовки к чемпионату мира по хоккею

30-летний Кениньш присоединится к тренировкам сборной в конце этой недели, а в полную силу начнёт работать, начиная со следующей.

Со вторника в тренировочный процесс сборной вовлечён главный тренер команды Боб Хартли, который в конце апреля привёл омский "Авангард" к победе в Кубке Гагарина.

Минувший сезон Кениньш провёл в Швейцарской национальной лиге, выступая за клуб "Лозанна". На счету нападающего 51 матч в регулярном чемпионате и 35 (9+26) набранных очков. Этот показатель позволил Кениньшу стать третьим лучшим бомбардиром команды.

Нападающий выступал за Латвию на восьми чемпионатах мира. В 53 матчах Кениньш забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

В понедельник к сборной также присоединился 25-летний нападающий Родриго Аболс, который минувший сезон провёл в Шведской хоккейной лиге, выступая за клуб "Эребру".

Родриго Аболс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В регулярном чемпионате Аболс провёл 47 матчей, забросил 20 шайб и сделал 15 результативных передач. Этот показатель позволил форварду стать лучшим бомбардиром своей команды, которая дошла до полуфинала плей-офф.

Аболс за время своей карьеры представлял Латвию на четырёх чемпионатах мира. В его активе 24 матча, две шайбы и 5 результативных передач.

Напомним, сборная Латвии до начала чемпионата мира проведёт два проверочных матча против команды Швейцарии. Обе игры пройдут в Риге 14 и 15 мая.