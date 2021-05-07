RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре . Сегодня наш гость – аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко. Интеграция с Россией – это блеф или реальность? Почему отказали в регистрации пророссийской партии? Чем попахивают игры в демократию? Как реанимировать революцию, когда пациент скорее мертв, чем жив?

Не убрал елку? Получил палкой

Как сообщает Deutsche Welle, со ссылкой на правозащитные организации, в апреле под судебный пресс попали как минимум 98 фигурантов дел, связанных с массовыми протестами. Служители Фемиды вынесли вердикт "виновны" и отправили смутьянов на нары, в общей сложности, на 205 лет и 7 месяцев. А кое-кого покарали и длинным белорусским рублем, наложив штрафы, в общей сложности, на сумму около 3750 евро.

Пытаясь наступить на горло лебединой песне свободы и демократии, власти создают прямо-таки анекдотичные ситуации. Так, один минчанин, еще в преддверии Рождества, украсил свой балкон на четвертом этаже искусственной елочкой, да так ее там и оставил до самой Пасхи.

И вот однажды утром несознательный гражданин проснулся от подозрительного шума за окном и, выглянув, обнаружил подъемник и волосатую руку, которая уже погрузила его имущество на платформу. Подтянув трусы, он кинулся на улицу выяснять, кто же посмел похитить лесную красавицу. Где и был скручен компетентными товарищами в штатском. Дело закончилось 13-ю сутками административного ареста и штрафом в размере 290 белорусских рублей (около 100 евро), за проведение пикета "путем размещения на балконе своей квартиры искусственной елки в бело-красно-белой колеровке для публичной демонстрации гражданам": чтобы другим неповадно было показывать прохожим кое-что с балкона.

Сорвали погоны

Как заявил руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко, репрессий таких масштабов Европа не видела последние 40 лет . "Репрессии проникли во все слои общества", - цитирует политика Naviny.by. И дальше будет только хуже: по его словам, парламентарии работают над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.

К слову, с инакомыслящими силовиками власть имущие поступили тоже нестандартно: ведь не секрет, что именно революционно настроенные люди в погонах могут доставить немало хлопот. По решению Александра Лукашенко, 86 бывших военнослужащих и силовиков были лишены званий, как запятнавшие честь мундира своими деструктивными действиями и экстремистскими призывами. Последствия для них это может иметь самые пренеприятные. Как пишет "Белорусский партизан", отставным служивым полагаются немалые льготы и достойная пенсия. Теперь же их социальный пакет могут неслабо урезать.

Немцы негодуют

Так, немецкие адвокаты от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии, заявив о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности , - сообщает Deutsche Welle. Их клиенты пожаловались на пытки и истязания, которым они подверглись за участие в мирных протестах: их лишали сна и пищи, унижали, заставляли со связанными руками стоять на коленях и т.п. А поскольку виновные во всех этих глумлениях в Беларуси так и останутся безнаказанными, единственный шанс добиться возмездия и наказать за зверства – это прибегнуть к международным процедурам.

Также сейчас идет сбор и проверка данных о серьезных нарушениях прав человека в Беларуси на базе независимой платформы IAPB, которую возглавляет датский институт против пыток Dignity. Платформа начала работу 24 марта, в тесном сотрудничестве с правозащитными организациями. Вся собранная информация будет передана для дальнейшего расследования под эгидой ООН и привлечения виновных к ответственности, - сообщает Naviny.by.

Пленных в этой ситуации не будет

Так, в недавнем интервью национальному телеканалу СТВ, командующий внутренними войсками Николай Карпенков высказался весьма жестко и недвусмысленно: "Хочется сказать тем лицам, которые еще тешат в себе какие-то надежды. Радикализировавшись, они что-либо своими агрессивными действиями смогут поменять у нас, в Республике Беларусь ? Хочу сказать одно: никогда этого не получится. И народ это не поддерживает, и молодежь это не поддерживает.

И все прекрасно увидели, к чему это может привести: к террористическим актам, крови, насилию, полному хаосу. К откатыванию нашей страны назад. Жить будем намного хуже, как живут в Украине.

Никто не поддерживает, а тем, кто радикализировался, я одно скажу: если вы что-либо попытаетесь сделать или предпринять не только своими действиями, мыслями и планами, мы вас всех обезвредим. Вы получите суровое наказание по закону. Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет".

Впрочем, некоторые политики все еще надеются вновь вывести народ на улицы. Так один из ведущих белорусских оппозиционеров Павел Латушко заявил журналистам RND.de, что грядущий День Победы - как раз самая подходящая дата для этого:

Попахивает демократией

Пока радикально настроенная часть оппозиции троллит силовиков громкими заявлениями, сторонники цивилизованных решений, по обе стороны баррикад, готовят платформу для мирного перехода на демократические рельсы. Как мы уже сообщали, сейчас в Беларуси полным ходом идет работа над изменением Конституции. Рабочая группа до 1 августа 2021 года должна представить президенту страны свои предложения по изменению основного закона.

Как заявила в эфире телеканала ОНТ член Конституционной комиссии Екатерина Речиц, "Звучали самые разные предложения: от того, чтобы перераспределить часть полномочий премьер-министру до того, чтобы наоборот, усилить роль президента. Никаких окончательных предложений не сформулировано, этот вопрос еще в проработке. Мое личное мнение в том, что белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти". И добавила, что предусмотрен механизм обратной связи, проект будет обсуждаться с народом и корректироваться. Последние же точки над "i" будут расставлены на республиканском референдуме.

Тем временем на запах демократии стали слетаться новоиспеченные партии . Правда, не очень успешно. Так, недавно учрежденная пророссийская партия "Союз", ратующая за тесную интеграцию с Россией, получила отказ в регистрации от Министерства юстиции. Мотивировано это неполадками с документами и прочими нарушениями действующего законодательства.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ФОТО: Violetta Savchits

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко

О заговоре

Что касается заговора в кавычках, то никаких доказательств конкретных мы не видели: пока мы наблюдаем ситуацию, когда власть замещает конкретные доказательства доказательствами медийно-пропагандистскими. Все, что мы видим, это заявления КГБ, которым, мягко говоря, доверять никак нельзя. Все это похоже на классическую разводку еще жандармских времен, когда сами заговор придумывают и сами же его и раскрывают. Что, в принципе, нивелирует реальную преступную деятельность. А во-вторых, похоже, что разговоры были, но между разговорами и конкретными действиями есть большая разница. Пока сложно судить, что там было на самом деле. Но все это вписывается в общее обоснование борьбы против коллективного Запада, который хочет нам якобы навредить. И, конечно, мы видим, что в этой истории активную роль играла Россия и во время послания Федеральному собранию Путин явно этим воспользовался: вот какие американцы плохие, заговоры планируют.

Внутрибелорусского эффекта это особо не производит: белорусы уже устали от пропаганды, каждую неделю придумывают новые версии заговоры, то снайперы, то джипы с крупнокалиберными пулеметами, все это невозможно воспринимать всерьез. Но угроза в том, что в контексте заявления Путина, Беларусь оказалась втянута в российские нарративы борьбы с коллективным Западом, что вредно с точки зрения укрепления белорусского суверенитета. И конечно, все усилия по налаживанию отношений между Беларусью и США, которые были последние 6 – 7 лет, пошли прахом. Обмен послами так и не состоялся, американские санкции вступили в силу … А все подобные заявления, что за заговором стоит ЦРУ и чуть ли не личный приказ Байдена убить Лукашенко, выглядят не только абсурдными, но и на многие годы замораживают возможность каких-то улучшений.

О дорожных картах

Последние несколько лет какого-либо прогресса по белорусско-российской интеграции не наблюдается и выглядит так, что белорусские власти замыливают этот процесс, постоянно меняя количество этих дорожных карт. То говорят, что согласовали 90%, то 80%: понятно, что все это слова. Все время оказывается так, что согласовываются какие-то второстепенные моменты, а принципиальные, таможенное регулирование, единый рынок, валюта и прочее – это все, конечно, не согласовано. Ясно, что в такой ситуации говорить о каких-то процентах несерьезно.

По сути, за всеми разговорами о дорожных картах скрывается отсутствие реального прогресса. Лукашенко, оказавшийся после августовских событий фактически в международной изоляции, сублимирует провалы во внешней политике, усиленным общением с Россией: ведь именно поддержка Путина, хотя и символическая, в 2020 году сыграла значительную роль в том, что Лукашенко до сих пор удается удерживаться у власти.

И поэтому в такой ситуации Лукашенко вынужден, с одной стороны, пытаться демонстрировать лояльность в вопросах интеграции, а с другой стороны, понятно, что он совершенно не готов и никогда не будет готов на реальную интеграцию с Россией. Просто потому, что это потеря его власти, а делиться властью он, как и любой диктатор, принципиально не хочет – независимо от того, как относится к России. И поэтому эта интеграция обречена на тупик.

Об отказе в регистрации партий

Это совершенно ожидаемо, что "Союзу" отказали в регистрации: в Беларуси новые политические партии не регистрировали аж с 2000 года. Сейчас вся тема с партиями оживилась, потому что один из вариантов транзита власти и изменения Конституции – это усиление роли партийной системы. Поэтому многие решили застолбить место на этом поле. Однако непонятно, в каком виде это будет и будет ли вообще. А во-вторых, что всегда подчеркивает Лукашенко в отношениях с Россией, в Беларуси нет более пророссийского политика, чем он сам.

Так что никакие перехваты инициативы на этом поле его совершенно не устраивают. И регистрировать неподконтрольные ему силы он не намерен. Беларусь готова идти в отношениях с Россией на политические уступки и следовать в фарватере российской внешней политики, как мы видим в истории с заговором якобы американским. Но в то же время Лукашенко совершенно не готов пускать Россию во внутрибелорусские политические дела и давать тут как-то разворачиваться пророссийским деятелям.

В Беларуси сейчас есть более десятка политических партий, некоторые из них оппозиционные, но сам факт регистрации не дает им никаких возможностей. Им не дают избраться ни на каких выборах никакого уровня, не согласовывают публичные мероприятия, так что они ничем не отличаются от общественных организаций. И без доступа к власти партии превращаются просто в клуб по интересам. И принципиально ситуация зависит не от того, будут ли заранее зарегистрированы какие-либо партии. Если не будет демократических выборов – партии все равно ничего не получат, а если выборы будут действительно свободными, то люди и лидеры быстро объединятся вокруг существующих партий.

Пока же выглядит так, что Лукашенко сам не до конца представляет, как будут выглядеть реформы. Пока власти пытаются составить для себя варианты моделей. Лукашенко может привлекать казахская модель транзита власти. Но надо учитывать, что в Казахстане Назарбаев начал транзит, когда сам этого захотел, а не под давлением беспрецедентных массовых выступлений и это происходило в условиях политической и экономической стабильности, когда он был на пике популярности. Ничего этого у Лукашенко нет. Так что казахский вариант для него крайне далек от реальности. Проблема еще в том, что у него нет хороших ходов и нет такого плана транзита, чтобы Лукашенко было хорошо. И из-за отсутствия таких планов власть ничего внятного не может придумать.

О призывах к протестам и об оппозиции

Здесь идет разделение ролей на хорошего и плохого полицейского. Если Тихановская все время говорит про переговоры, международную медиацию, площадку для диалога для решения политического кризиса, то Латушко чаще призывает к акциям протеста: и 25 марта он призывал, и 9 мая. Массовые открытые протесты сейчас маловероятны. Мы видели за последние полгода беспрецедентные репрессии, которых по общим оценочным суждениям правозащитников и по количеству заключенных и арестованных, Европа не знала ни во время военного положения в Польше, ни во время Пражской весны, подобное только во время второй мировой войны происходило. И конечно, в такой ситуации невозможно протестовать так, как было летом. Однако протестные настроения, конечно, сохраняются – но без внешних проявлений.

Протестное движение в любом случае ищет для себя какие-то пути, но в конечном счете надо понимать, что сами по себе мирные протесты власть не меняют. Власть меняется в контексте кризиса легитимности, экономических кризисов, к этому, конечно, ситуация подталкивает, потому что у Лукашенко и эффективных экономических решений не просматривается. Люди стараются выразить свою нелояльность. И мы видим, что команда Тихановской старательно работает над тем, чтобы поддерживать международную делигитимацию Лукашенко.

Так что, если говорить стратегически, я не вижу альтернативы переговорам при международном посредничестве. В перспективе такие переговоры будут нужны, и идеальная площадка – это ОБСЕ, потому что в нее уже институционально включены и Запад, и Россия. И лучше учесть все мнения на этапе переговоров, чем потом сталкиваться с различными российскими демаршами. Но это – стратегическая перспектива. Неизвестно, сколько до нее пройдет времени и сколько будет жертв. И это точно не может сказать никто. Ведь весь 2020 год мы в основном видели, что все успехи протестующих были в первую очередь обусловлены ошибками самих властей.