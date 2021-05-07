Пт, 7.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
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На Югле из окна седьмого этажа выпрыгнула женщина

ФОТО: Скриншот из видео

5 мая на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в рижском микрорайоне Югла дворник обнаружила  женщину, которая только что упала с большой высоты. От полученных травм женщина скончалась, сообщает передача Degpunktā.

Утром в тихом уголке улицы Ривас на Югле произошла трагедия. Женщина средних лет погибла, упав с балкона седьмого этажа.

"Говорили, она спрыгнула с седьмого этажа. Я говорю, что если она сама оставила предсмертное письмо, то упомянула, что покончит жизнь самоубийством, и попросила прощения у своих родственников…", - говорит местная жительница.

На вопрос Degpunktā, действительно ли было найдено предсмертное письмо, женщина призналась, что не знает точно, но так говорят люди. "Сарафанное радио, кто знает, что они там нашли", - говорит она.

Вызванные врачи пытались спасти женщину, но травмы были слишком тяжелыми.

Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что происшествие зафиксировано в протоколе и в настоящее время дело расследуется. Уголовное дело возбуждено по главе 13, а именно по факту преступления против здоровья человека.

Полиция утверждает, что текущая информация не указывает на преступление.

Видео: сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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