На Югле из окна седьмого этажа выпрыгнула женщина

Утром в тихом уголке улицы Ривас на Югле произошла трагедия. Женщина средних лет погибла, упав с балкона седьмого этажа.

"Говорили, она спрыгнула с седьмого этажа. Я говорю, что если она сама оставила предсмертное письмо, то упомянула, что покончит жизнь самоубийством, и попросила прощения у своих родственников…", - говорит местная жительница.

На вопрос Degpunktā, действительно ли было найдено предсмертное письмо, женщина призналась, что не знает точно, но так говорят люди. "Сарафанное радио, кто знает, что они там нашли", - говорит она.

Вызванные врачи пытались спасти женщину, но травмы были слишком тяжелыми.

Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что происшествие зафиксировано в протоколе и в настоящее время дело расследуется. Уголовное дело возбуждено по главе 13, а именно по факту преступления против здоровья человека.

Полиция утверждает, что текущая информация не указывает на преступление.