Юниорская сборная России в 13-й раз подряд осталась без золотых медалей ЧМ по хоккею

Решающая игра чемпионата состоялась во Фриско (штат Техас) в ночь на 7 мая и завершилась победой канадской сборной со счётом 5:3.

В составе российской команды шайбы забросили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадцев голами отметились Коннор Бедард, Шейн Райт (две шайбы), Бреннан Отманн и Логан Станковен.

Это поражение для российской сборной стало вторым подряд в финалах чемпионата мира - в 2019 году российские хоккеисты уступили чемпионский титул команде Швеции. Последний раз россияне брали титул в 2007 году в Финляндии.

Лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего юниорского чемпионата мира стал Матвей Мичков. На счету хоккеиста 16 очков (12 голов + 4 передачи).