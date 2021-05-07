Юниорская сборная России в 13-й раз подряд осталась без золотых медалей ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде Канады в финале чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет), проходящем в США.
Сборная России проиграла команде Канады в финале чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет), проходящем в США.
Решающая игра чемпионата состоялась во Фриско (штат Техас) в ночь на 7 мая и завершилась победой канадской сборной со счётом 5:3.
В составе российской команды шайбы забросили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадцев голами отметились Коннор Бедард, Шейн Райт (две шайбы), Бреннан Отманн и Логан Станковен.
Это был хороший матч! Собрали моменты в короткое видео. #U18Worlds #россиявмоемсердце #CANRUS pic.twitter.com/mV6SkWq8XN— Хоккей России (@russiahockey) May 7, 2021
Это поражение для российской сборной стало вторым подряд в финалах чемпионата мира - в 2019 году российские хоккеисты уступили чемпионский титул команде Швеции. Последний раз россияне брали титул в 2007 году в Финляндии.
Лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего юниорского чемпионата мира стал Матвей Мичков. На счету хоккеиста 16 очков (12 голов + 4 передачи).
В матче за третье место, который состоялся накануне, шведы разгромили сборную Финляндии со счетом 8:0.