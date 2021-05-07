В Латвии за сутки - 1036 новых случаев Covid-19. Это максимум с февраля

Умерли 19 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте 40-49 лет,

два человека - в возрасте 50-59 лет,

три человека - в возрасте 60-69 лет,

четыре человека - в возрасте 70-79 лет,

восемь человек - в возрасте 80-89 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

Всего за время пандемии в Латвии скончались 2197 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 18 511 тестов на Covid-19.