В Латвии за сутки - 1036 новых случаев Covid-19. Это максимум с февраля

В Латвии за сутки - 1036 новых случаев Covid-19. Это максимум с февраляДополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1036 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1036 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 19 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:
Всего за время пандемии в Латвии скончались 2197 больных Covid-19.
За последние сутки проведено 18 511 тестов на Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 416,6 до 435,1 случая. Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 122 545 человек.