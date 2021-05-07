Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

В Латвии за сутки - 1036 новых случаев Covid-19. Это максимум с февраля
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Пандемия коронавируса. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1036 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 19 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте 40-49 лет,
  • два человека - в возрасте 50-59 лет,
  • три человека - в возрасте 60-69 лет,
  • четыре человека - в возрасте 70-79 лет,
  • восемь человек - в возрасте 80-89 лет,
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

Всего за время пандемии в Латвии скончались 2197 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 18 511 тестов на Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 416,6 до 435,1 случая. Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 122 545 человек.

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