Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

Начинает работу новый центр вакцинации

Вакцинация в Латвии. ФОТО: GINTS IVUSKANS/AFP

Сигулдский край заключил договор с Министерством здравоохранения и Национальной службой здравоохранения об открытии с сегодняшнего дня, 7 мая, центра вакцинации уровня С в Сигулдском спортивном центре, сообщили агентству LЕТА в самоуправлении.

Вакцинацию от Covid-19 в этом центре будет проводить медицинский персонал AS Veselības centru apvienība на основании приглашения жителей, зарегистрированных на сайте www.manavakcina.lv.

Планируется, что сегодня три бригады проведут вакцинацию 450 человек.

Самоуправление отмечает, что вакцинация также проводится у семейных врачей и в Сигулдской больнице - по коллективным заявкам.

На данный момент около 15% населения в Латвии получили по меньшей мере первую дозу вакцины от Covid-19, однако для обеспечения коллективного иммунитета необходимо привить примерно 70% населения, поэтому было принято решение открыть вакцинацию для всех, независимо от приоритетных групп.

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