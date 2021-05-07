Начинает работу новый центр вакцинации

Вакцинацию от Covid-19 в этом центре будет проводить медицинский персонал AS Veselības centru apvienība на основании приглашения жителей, зарегистрированных на сайте www.manavakcina.lv.

Планируется, что сегодня три бригады проведут вакцинацию 450 человек.

Самоуправление отмечает, что вакцинация также проводится у семейных врачей и в Сигулдской больнице - по коллективным заявкам.