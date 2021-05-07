Начинает работу новый центр вакцинации

Вакцинацию от Covid-19 в этом центре будет проводить медицинский персонал AS Veselības centru apvienība на основании приглашения жителей, зарегистрированных на сайте www.manavakcina.lv.
Планируется, что сегодня три бригады проведут вакцинацию 450 человек.
Самоуправление отмечает, что вакцинация также проводится у семейных врачей и в Сигулдской больнице - по коллективным заявкам.
На данный момент около 15% населения в Латвии получили по меньшей мере первую дозу вакцины от Covid-19, однако для обеспечения коллективного иммунитета необходимо привить примерно 70% населения, поэтому было принято решение открыть вакцинацию для всех, независимо от приоритетных групп.