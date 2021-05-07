"Откройте глаза на насилие" ⟩ IKEA запускает социальную кампанию против домашнего насилия

Петерис Гринбергс ФОТО: Пресс-фото

"Наши основные принципы в IKEA – равенство и уважение во всех жизненных сферах и ситуациях, включая дом. В период пандемии, в Латвии участились случаи домашнего насилия. Именно поэтому, мы хотим говорить об этом, чтобы насилие было замечено. С помощью этой информационной кампании, мы расскажем и научим распознавать различные формы бытового насилия. Мы призываем открывать глаза, и замечать сигналы бытового насилия, которое к сожалению, существует среди нас", – говорит руководитель IKEA Латвия Петерис Гринбергс.

По статистике, хотя бы раз в жизни, каждая третья женщина в странах Балтии страдала от насилия в отношениях с партнером. В период ограничений ситуация стала значительно хуже.

Тест о признаках бытового насилия

В период кампании, которая продлится, как минимум четыре месяца, на порталах TVNET GRUPA будет опубликована серия статей о различных формах насилия с комментариями специалистов.

"У насилия множество лиц. И не всегда его можно распознать и увидеть, в обществе эта тема достаточно стигматизирована, что делает трудным обращение за помощью. Серией статьей о домашнем насилии TVNET GRUPA хочет проинформировать общество о возможности распознать насилие, узнать о формах насилия и главное помочь пострадавшим получить необходимую помощь", – говорит главный редактор Apollo.lv Кристине Кравaле.

"Мы хотим призвать жителей Латвии открывать глаза на насилие, осознавая различные формы, и это не только физическое насилие – эмоциональное, экономическое или сексуальное насилие порой сложно заметить. С помощью наших партнеров, мы надеемся рассказать людям, что и действия и слова потенциально могут ранить, какие шаги необходимо предпринимать, когда становишься свидетелем или страдаешь от насилия в своем ближайшем окружении. Мы будем распространять информацию об организациях, которые оказывают помощь в таких ситуациях, для того, чтобы знать куда обращаться", – говорит Петерис Гринбергс.

Все желающие смогут пройти тест, который поможет распознать формы насилия, и проанализировать свое окружение – существует ли признаки насилия среди вас.

Помощь кризисному центру

Помимо информационной кампании, IKEA будет улучшать условия жизни в кризисном центре для пострадавших людей. IKEA, в рамках социального проекта, начинает обновления в кризисном центре Mīlgrāvis.

"Я глубоко убежден, что временный дом, который предоставляет кризисный центр, должен не только давать чувство защищенности, но и домашний уют. Мы верим, что благодаря положительным эмоциям, мы поможем семьям в период кризиса справиться с ним. Обновления помещений для семей в кризисном центре уже начались, и они затронут не только жилые помещения, но и кухню, и игровую для детей", – рассказал руководитель IKEA.

Глаз, как символ кампании

У кампании есть специальный образ – символ призывающий открыть глаза на насилие, замечать его и оказывать посильную помощь. Оранжевый цвет – напоминание об инициативе ООН остановить насилие над женщинами.

Кампания против домашнего насилия – часть трехлетней программы Корпоративной социальной ответственности, которая проходит в странах Балтии. У программы образовательная цель, для всего общество в целом и для наших сотрудников. В дополнение, будет обновлен семейный кризисный центр.

Кампания "Откройте глаза на насилие" создана в сотрудничестве с государственными и не государственными организациями и различными специалистами в этой области. Тест в рамках этой кампании можно найти здесь.