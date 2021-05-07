Видео ⟩ В Риге автомобиль после столкновения перевернуло на крышу

Впечатляющая авария произошла на улице Лиелирбес вскоре после восьми утра. Женщина за рулем серого автомобиля, заметив, что едущий впереди Volkswagen сбавляет скорость и останавливается в правой полосе, слишком поздно начал тормозить и врезался в автомобиль, который на тот момент уже полностью остановился. В результате машина женщины перевернулась на крышу.

Водитель Volkswagen Мартиньш говорит, что он ехал, пока ему не позвонили. Он остановился в стороне, включил аварийные сигналы и секунд через десять почувствовал сильный удар в заднюю часть машины. Сначала Мартиньш не понял, что происходит, но потом посмотрел в зеркало и увидел ближайшую машину перевернутой.

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"Быстро вышел, убедился, что у меня все хорошо. Во второй машине была женщина. Остановились и другие прохожие, двое других мужчин помогли вытащить женщину из машины. Дверь в ее машину нельзя было открыть, но стекло было разбито, и мы просто вытащили ее через окно. Свидетели вызвали скорую помощь, полицию", - сказал Мартиньш, отметив, что женщина была в сознании и позже ее доставили ​​в больницу для обследования.

Скорая медицинская помощь подтверждает, что женщина получила не опасные для жизни травмы, обнаружены лишь синяки и ссадины.

"Надеюсь, с ней все будет в порядке. Она молодая [водитель], сама сказала, что получила права только в прошлом году", - говорит Мартиньш.