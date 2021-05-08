Фото ⟩ Кто такие Pussy Riot и почему важны их акции?

Pussy Riot и их панк-молебен в 2012 году произвели эффект разорвавшейся бомбы не только в России, но и далеко за ее пределами. Участники панк-группы, которые преимущественно занимаются акционизмом, продолжают это делать, хотя регулярно подвергаются арестам и преследованиям со стороны российских правоохранительных органов.

Зачастую действия Pussy Riot являются несогласованными с властями и указывают на нарушение прав человека. Это не только арест политика Алексея Навального, но также борьба за права ЛГБТ, громкие заявления о нарушениях в тюрьмах, противостояние сексизму и прочее. Рассказываем по порядку:

Кто такие Pussy Riot?

Pussy Riot - это российская феминистская панк-рок-группа, действующая c 2011 года. В ее основе принцип анонимности. Участники преимущественно скрывают свои имена, часто выступая в масках. Их выступления обычно проходят в форме несанкционированных акций в общественных местах. Проект не предусматривает постоянного состава.

Когда о Pussy Riot заговорил весь мир?

Мировая общественность и многочисленные деятели культуры заговорили о Pussy Riot в 2012 года после так называемого панк-молебна. 3 марта 2012 года по обвинению в хулиганстве в связи с акцией в храме Христа Спасителя, были арестованы Надежда Толоконникова и Мария Алехина, а 16 марта - Екатерина Самуцевич. Вначале женщины отрицали свое участие, но во время судебного процесса уже признались, что были в храме. Они попытались объяснить в ходе прений и в последнем слове, что у них не было умысла оскорблять чувства верующих и что их действия были вызваны исключительно политическими соображениями.

Все арестованные были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и приговорены по статье "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213 УК РФ) к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно этот обвинительный приговор стал столь громким событием в России, что получил общественный резонанс не только внутри страны, но и далеко за ее пределами.

Галерея: Pussy Riot

Приговор и освобождение по амнистии

Осенью 2012 года Мосгорсуд оставил приговор Толоконниковой и Алехиной без изменения, а Самуцевич отпустили в зале суда, назначив ей условный срок. Кстати, международная правозащитная организация "Международная амнистия" признала арестованных узницами совести.

Еще до оглашения приговора осужденным участницам первым в России присудили "Премию мира" имени Джона Леннона, присуждаемую защитникам прав человека и мира.

23 декабря 2013 года, за два месяца до окончания срока заключения (в марте 2014 года), Надежда Толоконникова и Мария Алехина вышли на свободу по амнистии.

Что говорит Мария Алехина о женских тюрьмах и арт-протестах?

22 июля 2017 года Мария Алехина в арт-пространстве "Интимное место" (Санкт-Петербург) презентовала свою книгу Riot Days. Книга вышла на русском и английском языках. В ней подробно описано, как готовилась акция в храме Христа Спасителя, и приводится полный текст скандальной песни, призывающей Богородицу стать феминисткой и прогнать Путина. Также в ней рассказывается о подробностях ареста, заседаний суда и двухлетнего заключения с их абсурдом, издевательствами и маленькими победами.

В Riot Days Алехина откровенно рассказывает, как ее заставляли приседать голой, чтобы проверить, не спрятала ли она чего внутри своего тела, и как холодно спать на нарах, когда решетка на окне законопачена прокладками и хлебными шариками. Часть книги была о психологической ломке человека на зоне, после которой он начинает ощущать справедливость происходящего. Отдельно говорится о том, как в таких условиях найти в себе силы поверить, что "я не тварь дрожащая, а право имею", и это право отстаивать. Главный посыл Алехиной - не молчать.

Мария Алехина ФОТО: EPA/Scanpix

Что Pussy Riot предлагала Мадонна?

В 2018 году Надежда Толоконникова стала гостьей YouTube-шоу Юрия Дудя.

Она рассказала, как с Pussy Riot встретилась Мадонна. Известная певица предлагала 15 тысяч евро за права на историю жизни Надежды и ее подруги Марии Алехиной. Но, со слов самой девушки, эта сумма не устроила скандальный коллектив.

Активистка отметила чрезмерную высокомерность Мадонны и сравнила певицу с крокодилом. Тем не менее Толоконникова вместе с Алехиной и бывшим мужем Петром Верзиловым сыграли самих себя в известном американском сериале "Карточный домик".

Надежда Толоконникова ФОТО: Скриншот видео Youtube

Зачем нужны акции Pussy Riot?

Акции Pussy Riot направлены на то, чтобы не молчать, когда происходит несправедливость, а громко заявлять о нарушении прав человека.

В 2018 году примерно на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках" на игровое поле выбежали четыре человека, одетые в полицейскую форму. Они бросились к скоплению игроков, прервав атаку сборной Хорватии, пытались обнимать их. За ними выбежали стюарды, которые в течение минуты выдворили нарушителей с поля.

"Четверо участников Pussy Riot в финале ЧМ по футболу: "Милиционер вступает в игру" на поле чемпионата мира", - говорилось в сообщении группы.

В группе заявили, что на эту акцию их вдохновил поэт Дмитрий Пригов, который создал в русской культуре образ справедливого "небесного" милиционера в качестве противовеса земным правоохранителям.

К примеру, в июне 2020 года Надежда Толоконникова на своей Instagram-странице поделилась серией откровенных снимков в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Она призвала женщин публиковать обнаженные снимки, чтобы поддержать Юлию.

Напомним, Юлии Цветковой официально было предъявлено обвинение по статье о распространении порнографии, сообщает "ОВД-Инфо".

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, участники группы устроили акцию в поддержку ЛГБТ: они вывесили радужные флаги на зданиях администрации президента, ФСБ, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.

В ноябре 2020 года Мария Алехина и Рита Флорес вместе с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом провели в центре Москвы акцию "Осторожно, хрупкое!". Она была направлена на борьбу с насилием.

Участницы акции скотчем примотали одетого в форму сотрудника ОМОНа Исрафилли-Гельмана к столбу возле Государственного исторического музея. Сами же девушки были одеты в платья, стилизованные под русский народный костюм, и кокошники. Позже стало известно, что после акции протеста возле своего дома был задержан художник Фархад Исрафилли-Гельман.

Галерея: Акция Pussy Riot на ЧМ по футболу в Москве

Pussy Riot и борьба с сексизмом

Кроме политических акций, Pussy Riot не забывают и о правах женщин.

К примеру, в 2021 году совместно с рэп-исполнительницей Hofmannita они выпустили клип-манифест к 8 марта на песню "Сексист". В клипе героини мстят напавшим на них "сексистским свиньям". Их наказывают и унижают.