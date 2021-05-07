Фото ⟩ В Бразилии в результате полицейской операции погибли 25 человек

Среди жертв 24 подозреваемых и один сотрудник полиции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации портала, полицейской операции с таким большим количеством жертв в истории города еще не было.

"Это можно описать только как катастрофическую миссию", - сказал Даниэль Ирата, социолог из государственного университета UFF.

"Это была операция, одобренная полицией. Это только усугубляет ситуацию",

- добавил он.

По данным полиции, среди убитых - 24 человека, подозреваемых в принадлежности к банде, а также один полицейский. Двое полицейских пострадали.

Операция проходила в фавеле Жакарезина, известной как одна из баз преступной группировки Comando Vermelho ("Красная команда").

Влиятельные преступные синдикаты, такие как Comando Vermelho, а также более мелкие банды в неблагополучных районах борются за контроль над незаконным оборотом наркотиков и рэкетом.

В июле Верховный суд Бразилии приостановил полицейские операции в фавелах во время пандемии.

Они допускаются только в том случае, если это "абсолютно необходимо", решил суд.