Фото ⟩ В Бразилии в результате полицейской операции погибли 25 человек

Среди жертв 24 подозреваемых и один сотрудник полиции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации портала, полицейской операции с таким большим количеством жертв в истории города еще не было.
"Это можно описать только как катастрофическую миссию", - сказал Даниэль Ирата, социолог из государственного университета UFF.
"Это была операция, одобренная полицией. Это только усугубляет ситуацию",
По данным полиции, среди убитых - 24 человека, подозреваемых в принадлежности к банде, а также один полицейский. Двое полицейских пострадали.
Операция проходила в фавеле Жакарезина, известной как одна из баз преступной группировки Comando Vermelho ("Красная команда").
Влиятельные преступные синдикаты, такие как Comando Vermelho, а также более мелкие банды в неблагополучных районах борются за контроль над незаконным оборотом наркотиков и рэкетом.
В июле Верховный суд Бразилии приостановил полицейские операции в фавелах во время пандемии.
Они допускаются только в том случае, если это "абсолютно необходимо", решил суд.
Галерея: спец-операция в Рио-де-Жанейро