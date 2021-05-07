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Нередко, слушая альбом или песню своего любимого исполнителя, мы задумываемся о том, как создавалась эта работа, как происходил процесс написания песни? Рэпер Эдаварди (Edavārdi) разрешает заглянуть в процесс создания своего нового альбома Ekosistēmas и делится своим опытом написания альбома, творческой работы в домашних условиях, нахождения момента «дзена» и того, как новые беспроводные наушники FreeBuds 4i помогли создать новый студийный альбом в домашних условиях.

Как найти вдохновение, не выходя из дома

«Среди музыкантов есть такое выражение — „студийная крыса”. Мне, в сущности, не нужно встречаться с людьми, я не настолько жажду социализироваться, что не могу обойтись без окружающих. Поэтому мне нетрудно найти вдохновение дома. Проблема в нынешних условиях заключается в следующем: если работа однообразная, то даже если она приятная, с каждым разом становится все труднее находить вдохновение. Иногда я думаю, что если бы были концерты, мероприятия, если бы можно было встречать больше людей, то обязательно появлялось бы больше идей. Даже если вы видите, как выступают другие, это вдохновляет», — рассказывает Эдаварди.

Говоря о тех моментах, когда мысли заходят в тупик и вдохновение исчезает, рэпер рассказывает, что первое, что он старается сделать, это остановиться. «На самом деле, бывает очень трудно, когда ты зашел в тупик, потому что отчаяние или желание не сдаваться сильнее, чем в начале. В то же время очень важно сказать себе — нет, все, больше „не пишется”, нужно успокоиться. Затем нужно постараться переключиться на другое занятие и вернуться к начатой песне позже, со свежими мыслями. Поэтому важно, что в нужный момент вдохновения я могу вставить в уши беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i, не беспокоясь о том, что время работы аккумулятора истекает, потому что эти наушники предлагают продолжительное время непрерывной работы на одной зарядке — до 10 часов. Как только вдохновение поймано, я могу сразу же им воспользоваться».

Руководитель учебных курсов по продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs) поясняет: «Продолжительное время работы аккумулятора — основное требование потребителей при выборе новых наушников. В зарядный корпус FreeBuds 4i встроен аккумулятор с высокой плотностью энергии, дающий возможность обеспечить более продолжительное время работы при меньшем размере. Кроме того, ведущая отраслевая технология быстрой зарядки обеспечивает 4 часа прослушивания аудио после 10 минут зарядки аккумулятора, поэтому пользователям не придется беспокоиться о времени работы устройства. Эти наушники идеально подходят творческим людям, потому что, как известно, вдохновение может прийти неожиданно, и необходимы наушники, на которые можно положиться».

ФОТО: Publicitātes foto

Изолировать себя от шума и помех

При работе из дома отгородиться от окружающих шумов и помех очень хорошо помогают беспроводные наушники с функцией шумоподавления. В те моменты, когда пользователь старается сконцентрироваться на работе, любой бытовой шум может стать помехой, отвлекающей внимание.

«Посудомоечная машина, стиральная машина, чайник, окружающие люди — все это запросто может выбить из колеи, особенно если ты концентрируешься или уже знаешь, что приближаешься к тупику. Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i помогают мне изолироваться от окружающих звуков и заставить себя сконцентрироваться на написании песен при включении активной функции шумоподавления. Эти наушники являются своего рода стеной, которая помогает мне изолироваться и не слышать происходящее вокруг, позволяя таким образом полностью сосредоточиться на экране компьютера в момент написания песен. Трудно передать это ощущение, но получается отключить один из органов чувств, что позволяет в тот момент обострить восприятие остальных и в основном действовать, руководствуясь внутренними чувствами, — мир начинает казаться немного иным», — рассказывает Эдаварди.

A. Екимов поясняет: «Функцию шумоподавления в новых беспроводных наушниках FreeBuds 4i обеспечивают микрофоны, которые улавливают окружающий шум и создают противонаправленную звуковую волну, чтобы уменьшить слышимость шума. Алгоритм шумоподавления предусмотрен для типичных бытовых ситуаций, например, для подавления звуков голосов окружающих, шума, создаваемого бытовой техникой, а также для работы в офисах открытого типа, чтобы обеспечить пользователям тишину для более эффективной работы».

Ключ к продуктивности

«Я уже 10 лет пишу песни в стиле рэп и всегда стараюсь создавать интересные для слушателей произведения. В какой-то момент это превратилось в дуэль с собственным подсознанием, потому что я знаю, что работает, а что — нет. Есть вещи, с которыми я могу экспериментировать и с которыми не могу. Я пытаюсь добиться от себя самого лучшего, но часто все хорошее является результатом не длительных размышлений, а правильного щелчка. Например, когда я задумываюсь об автобусе и птицах, вдруг появляется идеальная цепочка слов, с помощью которых я выражаю то, что думаю. Сейчас я верю в то, что некий график и целенаправленные распланированные действия помогают моему творческому процессу двигаться вперед».

Также рэпер рассказывает о том, что при достижении правильного момента «дзена» важно, чтобы наушники были удобными и не мешали течению мыслей. Если после продолжительной работы по написанию новых песен или в любом другом процессе наушники начинают жать и становятся неудобными, то дальнейшую работу уже невозможно себе представить.

«Мне кажется, что беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i выполняют основное выдвигаемое мною требование — разнообразные звуковые функции для разных жизненных ситуаций. Я могу слушать музыку и слышать, о чем говорят окружающие меня люди, если это необходимо, кроме того, для этого мне не нужно вынимать из кармана ни наушники, ни смартфон. Это напоминает хорошие сайты — если ты можешь зайти в любой раздел сайта одним или двумя кликами, то программа для сайта написана хорошо. Мне кажется, что с наушниками так же. Важно, что я могу сделать только одно движение, а не два или три, чтобы активировать конкретную функцию. С FreeBuds 4i это возможно».

«В процессе разработки FreeBuds 4i дизайнеры Huawei сделали тысячи комфорт-тестов, чтобы найти наиболее подходящий для наружного слухового прохода дизайн и заметно повысить комфорт при длительном ношении. Кроме того, новые беспроводные наушники Huawei обеспечивают возможность великолепного взаимодействия. Пользователи легко могут контролировать воспроизведение музыки, голосовые звонки и переключаться между режимами восприятия и шумоподавления одним прикосновением - также в соединении со смартфонами iOS или Android», — поясняет А. Екимов.