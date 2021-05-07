Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

"Эмммм… у вас с головой все в порядке?!" Что пишут в соцсетях об открывшихся террасах

ФОТО: Shebeko/ Shutterstock

С сегодняшнего дня рестораны могут обслуживать клиентов в эпидемиологически безопасных условиях на открытых террасах, согласно поправкам к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", принятым правительством 6 мая. Это решение вызвало дискуссии в социальных сетях, где люди делились своими взглядами и шутками по поводу этого решения.

"Кафе с большим энтузиазмом объявили о "празднике открытия террас"… Эмммм… у вас с головой все в порядке?!"

"...стоит сказать, что такого решения очень долго ждали, такое праздничное настроение сегодня. НАКОНЕЦ можно выпить кофе в кафе".

"Забронировать столик в пятницу на террасе в Риге - примерно то же, что месяц назад записаться на вакцинацию - невозможно".

"Все пабы, кафе, рестораны сегодня не спали. Крутили последние шурупы на террасах".

"С добрым утром, сегодня идеальный момент, чтобы посетить террасу, не так ли?"

"Подождите. Значит, на террасах можно пить и есть. НО что насчет туалета? Сразу полицейский и штраф?" 

"Жду репортажей из очередей на террасу".

"С этими террасами будет небольшая проблема. Вы вообще помните, каково это - "выходить на улицу"? Творческие мучения над тем, как правильно подобрать одежду..." 

"Как-то сегодня не подходящая погода для террас. Все правительство виновато, кто же еще? Но ничего! У нас есть плащи! Будем сидеть на террасах".

"Завтра открываются террасы. А у меня с завтрашнего дня официальный иммунитет от AstraZeneca. Совпадение? Не думаю".

"7 мая. Открываются террасы. Совет от меня: резервируй столик, пока еще есть что резервировать".

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