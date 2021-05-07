"Эмммм… у вас с головой все в порядке?!" Что пишут в соцсетях об открывшихся террасах

"Кафе с большим энтузиазмом объявили о "празднике открытия террас"… Эмммм… у вас с головой все в порядке?!"
"...стоит сказать, что такого решения очень долго ждали, такое праздничное настроение сегодня. НАКОНЕЦ можно выпить кофе в кафе".
"Забронировать столик в пятницу на террасе в Риге - примерно то же, что месяц назад записаться на вакцинацию - невозможно".
"Все пабы, кафе, рестораны сегодня не спали. Крутили последние шурупы на террасах".
"С добрым утром, сегодня идеальный момент, чтобы посетить террасу, не так ли?"
"Подождите. Значит, на террасах можно пить и есть. НО что насчет туалета? Сразу полицейский и штраф?"
"Жду репортажей из очередей на террасу".
"С этими террасами будет небольшая проблема. Вы вообще помните, каково это - "выходить на улицу"? Творческие мучения над тем, как правильно подобрать одежду..."
"Как-то сегодня не подходящая погода для террас. Все правительство виновато, кто же еще? Но ничего! У нас есть плащи! Будем сидеть на террасах".
"Завтра открываются террасы. А у меня с завтрашнего дня официальный иммунитет от AstraZeneca. Совпадение? Не думаю".
"7 мая. Открываются террасы. Совет от меня: резервируй столик, пока еще есть что резервировать".