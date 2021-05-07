"Эмммм… у вас с головой все в порядке?!" Что пишут в соцсетях об открывшихся террасах

"Кафе с большим энтузиазмом объявили о "празднике открытия террас"… Эмммм… у вас с головой все в порядке?!"

Kafejnīcas tagad ar milzu sparu izsludina “terašu atvēršanas svētkus”…. Emmmm… jums ar galvu viss kārtībā?! #prātsirdievadāvana #nēcovidneeksistē #gributrešovilnijaušovasar — Liga Stirna (@liga_stirna) May 6, 2021

"...стоит сказать, что такого решения очень долго ждали, такое праздничное настроение сегодня. НАКОНЕЦ можно выпить кофе в кафе".

Lai gan man likās ļoti dīvains saeimas lēmums atļaut darboties āra terasēm, pretēji tam ko teica valdība un speciālisti, tomēr jāsaka, ka šis lēmums ir ilgi gaidīts, jo tāda pirmsvētku sājūta šodien. BEIDZOT varēs iedzert kafiju kafejnīcā. No krūzītes. — Asnevics (@asnevics) May 6, 2021

"Забронировать столик в пятницу на террасе в Риге - примерно то же, что месяц назад записаться на вакцинацию - невозможно".

Nobukot galdiņu piektdien kādā Rīgas terasē ir apmēram tāpat, kā prims mēneša tikt pie vakcīnas - neiespējami. #fullybooked — Elīna Dobulāne (@dobulane) May 4, 2021

"Все пабы, кафе, рестораны сегодня не спали. Крутили последние шурупы на террасах".

Visi krogi, kefejnīcas, restorāni šonakt neguļ. Skrūvē vēl pēdējās skrūves terasēs. — Asnevics (@asnevics) May 6, 2021

"С добрым утром, сегодня идеальный момент, чтобы посетить террасу, не так ли?"

Labrīīt, šodien laiciņš kā radīts laiskam...terases apmeklējumam, vai ne? — Dārta Daneviča (@darta_avant) May 7, 2021

"Подождите. Значит, на террасах можно пить и есть. НО что насчет туалета? Сразу полицейский и штраф?"

Pag.

Tātad, terasē drīkstēs baudīt ēdienus un dzērienus

BET

uz labierīcībām ieiet?!

Priekšā policists un sods? — Andis Jurjans (@ajurjans) May 6, 2021

"Жду репортажей из очередей на террасу".

Gaidu reportāžas no rindām uz terasēm. — N.R. (@normis) May 7, 2021

"С этими террасами будет небольшая проблема. Вы вообще помните, каково это - "выходить на улицу"? Творческие мучения над тем, как правильно подобрать одежду..."

Ar tām terasēm būs neliela problēma. Vai tu vispār vēl atceries, kā pucēties, lai “ietu ārā”? Radošās mokas par to, vai laķenes ar džinsiem šoreiz būs ok un tā... — Martins Amtmanis (@Amtmanis) May 7, 2021

"Как-то сегодня не подходящая погода для террас. Все правительство виновато, кто же еще? Но ничего! У нас есть плащи! Будем сидеть на террасах".

Kaut kā nav terašu laiks šodien. Valdība vainīga, kurš gan cits 🤣 bet nekas! Mums ir lietusmēteļi! Sēdēsim terasēs 💃🏻 — Linda Mūrniece (@murniecelinda) May 7, 2021

"Завтра открываются террасы. А у меня с завтрашнего дня официальный иммунитет от AstraZeneca. Совпадение? Не думаю".

No rītdienas atvērtas terases. Un man no rītdienas oficiāli #AstraZeneca imunitāte. Sagadīšanās? Nedomāju vis. — Armands (@thearmi) May 6, 2021

"7 мая. Открываются террасы. Совет от меня: резервируй столик, пока еще есть что резервировать".